Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Acaba de sair um update bem significativo do app do MacMagazine, versão 4.8!

Rafael Fischmann
08/02/2025 • 09:30
Foto hero do app do MacMagazine para iPhone

Alguns meses após nosso penúltimo update, liberamos há pouco na App Store a versão 4.8 do app do MacMagazine — que, apesar desse número “quebrado”, é bastante significativa.

Publicidade

Enquanto nos preparamos para iniciar os trabalhos na versão 5.0, pretendemos com esse update deixar o aplicativo “nos trinques” para vocês:

  • Corrigimos um problema sério que não levava o usuário diretamente ao post quando ele tocava numa notificação push;
  • Aprimoramos a performance do carregamento de posts;
  • De vez em quando, nossos widgets paravam de funcionar temporariamente — não mais;
  • Resolvemos um problema intermitente com a contagem de posts não lidos no badge do nosso ícone;
  • Fizemos algumas correções e melhorias na interface do app para iPad.

Fica um agradecimento muito especial Cassio Rossi pelas colaborações feitas em nosso projeto no GitHub para esta versão 4.8.

Aos desenvolvedores interessados em colaborar com a nossa versão 5.0, nos encontramos por lá! 😉

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Rafael Fischmann
Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda na Universidade Salvador – UNIFACS, em 2008, mora atualmente em Portugal e admira a Apple e os seus produtos desde quando adquiriu seu primeiro iMac (um G3 Blueberry), em agosto de 2000. Não desgruda do seu iPhone 16 Pro Max, é monitorado pelo Apple Watch Ultra 2 e trabalha num MacBook Pro de 16 polegadas (M3 Max). No tempo livre, adora ver séries/filmes pela Apple TV 4K ou curtir o som do HomePod esparramado no sofá.
Post Ant.

MM Fórum: seguro de iPhone, dúvida sobre EarPods e mais!
Próx. Post

Túnel do tempo: a Apple já vendeu um capacete de realidade virtual
Posts relacionados