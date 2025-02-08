Acaba de sair um update bem significativo do app do MacMagazine, versão 4.8!

Alguns meses após nosso penúltimo update, liberamos há pouco na App Store a versão 4.8 do app do MacMagazine — que, apesar desse número “quebrado”, é bastante significativa.

Enquanto nos preparamos para iniciar os trabalhos na versão 5.0, pretendemos com esse update deixar o aplicativo “nos trinques” para vocês:

Corrigimos um problema sério que não levava o usuário diretamente ao post quando ele tocava numa notificação push;

Aprimoramos a performance do carregamento de posts;

De vez em quando, nossos widgets paravam de funcionar temporariamente — não mais;

Resolvemos um problema intermitente com a contagem de posts não lidos no badge do nosso ícone;

Fizemos algumas correções e melhorias na interface do app para iPad.

Fica um agradecimento muito especial Cassio Rossi pelas colaborações feitas em nosso projeto no GitHub para esta versão 4.8.

Aos desenvolvedores interessados em colaborar com a nossa versão 5.0, nos encontramos por lá! 😉