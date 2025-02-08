Como ativar um aviso antes de sair do Firefox [Mac]

O navegador Mozilla Firefox possui vários truques bacanas que deixam a sua experiência de navegar pela internet mais rápida, fácil e intuitiva.

Uma delas diz respeito ao fechamento das abas que estão abertas na versão dele para desktops. Normalmente, ao fechar o Firefox, todas as suas abas são também fechadas.

Porém, com um simples truque, você pode ativar um aviso para que confirme essa ação — ideal para quem fizer isso sem intenção. Veja como fazer! 👨‍💻

Com o aplicativo aberto, vá até Firefox » Ajustes… na barra de menus, use o atalho ⌘ command , ou clique no botão com três risquinhos (no canto superior direito) e em “Configurações”.