Como ativar um aviso antes de sair do Firefox [Mac]

Pedro Henrique Nunes
08/02/2025 • 18:00

O navegador Mozilla Firefox possui vários truques bacanas que deixam a sua experiência de navegar pela internet mais rápida, fácil e intuitiva.

Uma delas diz respeito ao fechamento das abas que estão abertas na versão dele para desktops. Normalmente, ao fechar o Firefox, todas as suas abas são também fechadas.

Porém, com um simples truque, você pode ativar um aviso para que confirme essa ação — ideal para quem fizer isso sem intenção. Veja como fazer! 👨‍💻

Com o aplicativo aberto, vá até Firefox » Ajustes… na barra de menus, use o atalho ⌘ command , ou clique no botão com três risquinhos (no canto superior direito) e em “Configurações”.

Na seção “Abas”, clique na caixa de seleção ao lado de “Confirmar antes de sair com Q“.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
