O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Como fechar as abas duplicadas no Firefox [Mac]

Pedro Henrique Nunes
08/02/2025 • 16:30
Instalador do Firefox para macOS

O Mozilla Firefox é um dos navegadores mais populares entre os usuários dos mais diversos sistemas operacionais — entre eles o macOS, é claro. Para otimizar o seu uso, é possível aproveitar algumas dicas disponibilizadas pela desenvolvedora.

Se você é uma daquelas pessoas que abre várias abas, já deve ter se deparado com várias delas abertas em um mesmo endereço da web. Para facilitar o fechamento delas, é possível usar um atalho simples.

Veja como fazer! 👨‍💻

Com o navegador aberto, clique na seta localizada no canto superior direito e escolha “Fechar todas as abas duplicadas”.

Assim, o navegador detectará as abas que forem idênticas e as fechará, mantendo a sua experiência de navegação mais limpa e otimizada.

Simples, não?! 😊

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
