Como fechar as abas duplicadas no Firefox [Mac]

O Mozilla Firefox é um dos navegadores mais populares entre os usuários dos mais diversos sistemas operacionais — entre eles o macOS, é claro. Para otimizar o seu uso, é possível aproveitar algumas dicas disponibilizadas pela desenvolvedora.

Se você é uma daquelas pessoas que abre várias abas, já deve ter se deparado com várias delas abertas em um mesmo endereço da web. Para facilitar o fechamento delas, é possível usar um atalho simples.

Veja como fazer! 👨‍💻

Com o navegador aberto, clique na seta localizada no canto superior direito e escolha “Fechar todas as abas duplicadas”.

Assim, o navegador detectará as abas que forem idênticas e as fechará, mantendo a sua experiência de navegação mais limpa e otimizada.

Simples, não?! 😊