Foto de appshunter.io na Unsplash
Firefox no iPhone

Como mudar o fundo de tela do Firefox [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
08/02/2025 • 15:00
Leitura de 1 minuto

Para tornar a sua experiência com o navegador Mozilla Firefox para iPhones e iPads ainda melhor, é possível mudar o fundo da tela inicial do app. Ao todo, é possível escolher entre seis temas — incluindo o tradicional branco.

Além disso, na mesma seção dos ajustes, você pode ativar/desativar a exibição de atalhos e dos favoritos nessa tela, por exemplo.

Veja como alterar a seguir! 📱

Com o app aberto na tela inicial (de nova aba), toque em “Personalizar tela inicial”. Ou, se quiser, também é possível chegar até a tela de edição indo até o botão com três risquinhos (no canto inferior direito) e em “Personalizar tela inicial”.

Após entrar em “Fundo de tela”, escolha, então, uma das artes disponíveis.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
