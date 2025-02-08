MM Fórum: seguro de iPhone, dúvida sobre EarPods e mais!

Semanalmente, nosso moderador Marcelo Melo seleciona cinco tópicos que estejam rolando no MM Fórum para serem destacados por aqui.
Os tópicos são escolhidos de acordo com o nosso bom senso, pelo número de respostas, pela atualidade do assunto e/ou por quão úteis eles podem ser para o público em geral.
Vamos aos links desta semana?
|Tópico
|Autor
|Respostas
|iPhone – Seguro / AppleCare+ – Vale a pena?
|Micael
|10
|iPhone XS em 2025
|BoSauro
|5
|AppleCare e troca do meu 16 Pro Max desbloqueado por um…. Bloqueado na vivo
|digo2k
|5
|Dúvida EarPods
|RafaelCarvalho88
|2
|Recomendação: Pebble Keys 2 K380S + Pebble Mouse 2 M350S
|Cesar Scavone
|1
Boas discussões, pessoal! 😉