Review: Tronsmart Mirtune H1 e Mirtune S100 — compactas e potentes, mas com limites

Escolher a caixa de som portátil ideal pode ser uma tarefa difícil, especialmente com tantas opções disputando sua atenção: JBL, Sony, Anker, Ultimate Ears, Bose, Marshall, Edifier, LG, Harman Kardon, Phillips e tantas outras.
Entre essas marcas já estabelecidas e modelos de renome, surgem alternativas como a Tronsmart Mirtune H1 e a Tronsmart Mirtune S100. Ambos os aparelhos, de acordo com a fabricante, prometem um bom equilíbrio entre custo e desempenho.
Mas até onde essas promessas são cumpridas? A convite da Tronsmart, vamos explorar o que esses dois dispositivos têm a oferecer e entender se eles realmente conseguem se destacar em um mercado tão competitivo. 🔊
Tronsmart Mirtune H1, a pequena gigante que tenta dominar o mercado de portáteis
Se você é como eu, que já se perdeu nesse mar de opções ao procurar por uma caixa de som portátil, sabe como a escolha pode ser complicada. Temos a Clip 5 (da JBL), a SRS-XB13 (da Sony) e as demais opções do mercado.
Isso porque as gigantes “monopolizam” as vitrines, enquanto marcas emergentes como a Tronsmart tentam se destacar oferecendo o que chamam de “mais por menos”.
A Mirtune H1 é a proposta para esse segmento: compacta, acessível e potente. A Tronsmart tem se consolidado como uma companhia que busca desafiar as gigantes do mercado ao oferecer produtos com um bom custo-benefício.
Embora seja comparada às concorrentes, a Mirtune H1 não é diferente deles: é uma caixa de som Bluetooth compacta, com um mosquetão integrado e certificação IPX7, o que significa que pode ser submersa em água por até 30 minutos.
É claramente feita para um público que busca praticidade sem abrir mão de qualidade sonora. Mas além disso, a Mirtune H1 também tenta capturar aqueles que querem uma solução acessível sem sacrificar desempenho — um objetivo ambicioso.
Primeira impressão: design e construção
Logo que você pega a Mirtune H1, ela dá uma boa primeira impressão. Pequena o suficiente para caber na palma da mão, pesa cerca de 300 gramas e é revestida com um material emborrachado que parece resistente a quedas.
O mosquetão é uma adição funcional, a qual permite que ela seja preso à mochila ou à bicicleta. Para quem gosta de trilhas, caminhadas ou passeios ao ar livre, essa é uma solução prática.
A construção, porém, tem limitações. Embora a certificação IPX7 proteja contra água, não há proteção contra poeira. Isso significa que, em ambientes onde areia e sujeira podem ser um problema, é preciso cuidado com o dispositivo.
Em comparação, concorrentes como a JBL Clip 5 oferecem certificação IP67, que inclui proteção contra poeira — colocando a Mirtune H1 em desvantagem.
Qualidade sonora: um show em volumes moderados
Chegamos ao que realmente importa: como ela soa? A Mirtune H1 tem um driver de 8W com radiadores passivos, que prometem graves mais profundos e um som claro. Em volumes baixos a moderados, o desempenho é realmente impressionante!
Os graves são presentes, mas não abafam os agudos, criando um equilíbrio agradável para a maioria dos estilos musicais. Se você gosta de jazz, folk ou pop, vai se sentir bem atendido.
O problema começa quando você aumenta muito o volume. Em níveis mais altos, os agudos se tornam estridentes e os médios perdem definição. Essa aspereza sonora pode ser um incômodo, especialmente se você está em uma festa ao ar livre ou tentando preencher um espaço maior.
Por outro lado, considerando o tamanho do dispositivo, é difícil ser muito crítico. Ele faz o melhor que pode dentro das suas limitações físicas.
Recursos e conectividade
A Mirtune H1 conta com Bluetooth 5.3, ofertando uma conexão estável e de baixa latência. Durante meus testes, ela permaneceu conectada sem problemas em um raio de até dez metros, mesmo com obstáculos no caminho.
Ela também é compatível com a função TWS (True Wireless Stereo), que permite emparelhar duas unidades para um som estéreo. Isso melhora a experiência, mas, claro, é necessário adquirir um segundo dispositivo.
Um ponto negativo é a falta de entradas auxiliares ou USB para reprodução via cabo. Se você ainda usa dispositivos que não suportam Bluetooth, a Mirtune H1 não será uma opção viável. Isso a torna exclusivamente dependente da conectividade sem fio, o que pode ser um problema para algumas pessoas.
Bateria com duração impressionante
A bateria de 2.000mAh promete até 20 horas de reprodução com o volume em 50%. E, surpreendentemente, a promessa é cumprida!
Durante meus testes, consegui aproximadamente 19 horas e 30 minutos, com o volume variando entre 40% e 60%. Em volumes mais altos, a duração caiu para cerca de 12 horas, o que ainda é muito bom.
O tempo de carregamento é de aproximadamente 2,5 horas via USB-C, o que é bastante razoável. Um carregador rápido poderia ser um diferencial, mas, considerando o preço, não chega a ser uma ausência grave.
Comparando com a concorrência
No mercado de caixas de som portáteis, a Mirtune H1 se posiciona como uma alternativa acessível à JBL Clip 5 e à Sony XB13. Ela custa menos, mas também faz concessões em termos de qualidade sonora e recursos.
A Clip 5, por exemplo, oferece uma experiência sonora mais refinada e uma construção mais robusta, mas você paga um bom extra por isso.
Se você prioriza custo-benefício e não precisa de algo com certificação contra poeira ou recursos extras, a Mirtune H1 é uma escolha inteligente. Mas se busca o máximo desempenho em todas as áreas, talvez seja melhor investir um pouco mais.
Reflexão: o que a Tronsmart realmente oferece?
A Mirtune H1 é um produto que tem claramente um público-alvo: aqueles que querem um dispositivo portátil, funcional e acessível. Ela não tenta ser a melhor em tudo, e talvez essa seja a sua maior virtude. Ao reconhecer suas limitações, a Tronsmart foca no essencial e entrega um produto que faz o básico muito bem!
Dito isso, ele não é isento de falhas. A aspereza sonora em volumes altos, a falta de proteção contra poeira e a dependência exclusiva de Bluetooth são pontos que podem afastar alguns compradores. Mas para muitos, essas limitações serão facilmente superadas pelo preço atrativo e pela praticidade.
Afinal de contas, vale a pena?
A resposta é sim — mas com ressalvas. A Tronsmart Mirtune H1 custa cerca de R$400 no AliExpress e é uma escolha inteligente para quem busca um dispositivo acessível e funcional, mas não é a opção definitiva para os audiófilos ou para quem precisa de recursos mais avançados.
Às vezes, o que realmente importa é entender o que você precisa. E se o que você procura é simplicidade e conveniência, talvez a pequena Mirtune H1 seja a gigante que você estava esperando. Afinal, não é sempre que o maior nome entrega o que você realmente precisa. E, nesse sentido, a Tronsmart fez algo digno de nota.
Tronsmart Mirtune S100: poder sonoro ou apenas promessa?
Quando o som deixa de ser apenas um acessório e se torna parte essencial do cotidiano, a escolha de uma caixa de som portátil deixa de ser trivial. A Mirtune S100 é uma solução que promete equilibrar potência, durabilidade e versatilidade.
Quando você tira o aparelho da caixa, a primeira coisa que chama atenção é seu design. A Tronsmart optou por um formato cilíndrico robusto, que combina materiais plásticos de alta qualidade com uma malha de tecido que cobre o corpo do dispositivo.
Em termos práticos, preciso dizer: ele é pesado o suficiente para transmitir confiança, mas não tanto a ponto de prejudicar a sua portabilidade. Aliás, a presença de uma alça emborrachada reforça justamente essa ideia de praticidade.
Outro aspecto que se destaca é a construção resistente à água, com certificação IPX7. Isso significa que ela pode ser submersa em água por até 30 minutos — o que a torna ideal para ambientes como piscinas e praias. No entanto, ela não possui proteção contra poeira, uma limitação em alguns cenários.
Ao compará-la com concorrentes como a JBL Charge 5, que tem certificação IP67 (resistência tanto à água quanto à poeira), essa ausência pode ser um ponto negativo para quem busca durabilidade extrema.
O que ela promete de som?
Quando falamos de caixas de som, o ponto mais importante é, claro, a qualidade sonora. A Mirtune S100 vem equipada com um sistema 2.1 que inclui um subwoofer de 30W e dois tweeters de 10W, totalizando impressionantes 50W de potência. Em teoria, isso deve entregar graves profundos e agudos nítidos — e, em boa parte, ele cumpre essa promessa.
Testei o dispositivo com diferentes estilos musicais, e é evidente que a caixa foi projetada para impressionar. Músicas eletrônicas e hip-hop se beneficiam do subwoofer potente, que entrega graves encorpados e vibrantes.
Já em gêneros como jazz ou clássico, os tweeters fazem um bom trabalho ao trazer clareza aos instrumentos. Mas é importante mencionar que, em volumes muito altos, há uma leve distorção nos graves — algo que não deveria acontecer em um dispositivo dessa categoria.
Outra função interessante é o botão SoundPulse, que amplifica os graves e melhora a imersão sonora em volumes moderados. Mas, em alguns casos, senti que o recurso pode exagerar, deixando o som artificial. Ainda assim, para festas ou ambientes externos, essa opção é um diferencial.
Recursos que fazem diferença
Um dos pontos fortes do Mirtune S100 é a sua versatilidade de conexão. Ele conta com Bluetooth 5.3, além de uma entrada auxiliar, porta USB-A (para reprodução via U-disk ou carregamento de dispositivos) e slot para cartões microSD.
Outro ponto é a compatibilidade com o aplicativo Tronsmart. Por ele, é possível ajustar o equalizador, controlar os efeitos de iluminação LED 1Light emitting diode, ou diodo emissor de luz. — que são sutis, mas agradáveis — e até atualizar o firmware do dispositivo. Embora nem todos façam uso frequente dessas opções, é bom saber que elas estão lá.
A função True Wireless Stereo (TWS) é outra adição interessante. Ela permite emparelhar duas unidades S100 para criar um som estéreo real. Como só testei um dispositivo, não consegui avaliar esse recurso, mas a promessa é que a sincronização seja feita rapidamente e que o ganho em qualidade sonora seja perceptível.
A bateria não decepciona
Um dispositivo portátil só é realmente útil se tiver uma boa autonomia. E nesse quesito, a Mirtune S100 não decepciona!
Sua bateria de 8.000mAh promete até 20 horas de reprodução em volumes moderados, e meus testes confirmaram essa estimativa. Mesmo com os LEDs ativados e o volume em torno de 70%, consegui cerca de 14 horas de uso. Isso foi mais do que suficiente para um dia inteiro de música.
O carregamento, porém, não é tão rápido quanto eu gostaria. Levou aproximadamente 4,5 horas para uma carga completa, o que pode ser inconveniente se você estiver com pressa. Ainda assim, a possibilidade de usar a função powerbank para carregar outros dispositivos é um diferencial bem-vindo.
Comparando com as concorrentes
Ao comparar a Mirtune S100 com produtos de marcas mais estabelecidas, como a JBL Charge 5 e a Sony SRS-XB33, ela se sai surpreendentemente bem. Em termos de qualidade sonora, ela fica muito próxima — com a vantagem de oferecer mais opções de conectividade e um preço mais acessível.
No entanto, em questões de refinamento, como eliminação de distorções em volumes altos, ela ainda tem algo a aprender com essas concorrentes.
Conclusão
Quando penso na Tronsmart Mirtune S100, uma palavra vem à mente: equilíbrio.
Apesar de custar ~R$1.000 no AliExpress, ela não tenta ser perfeita, mas entrega muito pelo que custa. Sua potência sonora, variedade de conexões e duração de bateria fazem dela uma escolha sólida para quem quer música de qualidade sem gastar uma fortuna.
Claro, há limitações: a falta de proteção contra poeira, a distorção em volumes altos e o tempo de carregamento poderiam ser melhorados. Mas, no geral, ela cumpre o que promete e vai além em alguns aspectos.
Ela é uma proposta de acessibilidade e qualidade que desafia nomes maiores. Para alguns, isso já é o suficiente. Para outros, talvez não. Mas uma coisa é certa: no meio de tantas opções, ela consegue se fazer notar. E, convenhamos, isso é algo que nem todos conseguem!
