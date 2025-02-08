Vídeo: conhecendo o mais novo app da Apple, o Convites

Há poucos dias, após alguns rumores e vazamentos, a Apple oficializou o lançamento de um novíssimo app: o Convites (Invites).

Publicidade

Conforme o nome já indica, trata-se de um app perfeito para você organizar festas/eventos e convidar amigos, com uma interface bem moderna e intuitiva. Para convidar pessoas você precisa ser assinante do iCloud+, mas qualquer um pode aceitar os convites — mesmo quem não é usuário Apple.

Conheça-o em detalhes em nosso vídeo de hoje:

Além de estar disponível como um app para iPhone (requer o iOS 18 ou superior), o Convites também já pode ser acessado pelo iCloud na web.