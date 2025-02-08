Navegue

Vídeo: conhecendo o mais novo app da Apple, o Convites

Rafael Fischmann
08/02/2025 • 13:30
Leitura de 1 minuto

Há poucos dias, após alguns rumores e vazamentos, a Apple oficializou o lançamento de um novíssimo app: o Convites (Invites).

Conforme o nome já indica, trata-se de um app perfeito para você organizar festas/eventos e convidar amigos, com uma interface bem moderna e intuitiva. Para convidar pessoas você precisa ser assinante do iCloud+, mas qualquer um pode aceitar os convites — mesmo quem não é usuário Apple.

Conheça-o em detalhes em nosso vídeo de hoje:

YouTube video
Além de estar disponível como um app para iPhone (requer o iOS 18 ou superior), o Convites também já pode ser acessado pelo iCloud na web.

Rafael Fischmann
Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda na Universidade Salvador – UNIFACS, em 2008, mora atualmente em Portugal e admira a Apple e os seus produtos desde quando adquiriu seu primeiro iMac (um G3 Blueberry), em agosto de 2000. Não desgruda do seu iPhone 16 Pro Max, é monitorado pelo Apple Watch Ultra 2 e trabalha num MacBook Pro de 16 polegadas (M3 Max). No tempo livre, adora ver séries/filmes pela Apple TV 4K ou curtir o som do HomePod esparramado no sofá.
