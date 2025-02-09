Como criar caixas de correio no Mail [iPhone, iPad e Mac]

Para manter o aplicativo nativo Mail sempre organizado, a Apple permite que você crie as suas próprias caixas de correio, além das já tradicionais “Caixa de Entrada”, “Enviadas”, “Rascunhos” e “Lixo”.
Mais do que isso, é possível mover as mensagens para essas caixas facilmente. Isso pode ser feito no aplicativo para iPhones/iPads e também no Mac.
Veja, a seguir, como proceder! 📧
Como criar caixas de correio no Mail pelo iPhone/iPad
Com o app Mail aberto, toque em “Caixas” (no canto superior esquerdo), em “Editar” e em “Nova Caixa”.
Dê um nome para ela e, abaixo, escolha a localização desejada. Após isso, vá até “Salvar”.
Como criar caixas de correio no Mail pelo Mac
Com o Mail aberto, vá até Caixa de Correio » Nova Caixa de Correio…, na barra de menus.
Use o menu suspenso ao lado de “Localização” para escolher onde deseja criá-la:
- “Em Meu Mac”: significa que você só poderá acessá-la no Mac onde ela foi criada.
- “Uma conta”: as caixas de correio criadas no servidor de correio da sua conta de email poderão ser acessadas a partir de qualquer computador ou dispositivo em que você usa a conta.
Depois de digitar um nome para a caixa de correio, clique em OK.