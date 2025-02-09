Como desativar a categorização no app Mail [iPhone e iPad]

Uma das novidades mais bacanas do iOS/iPadOS 18.2 está relacionada ao aplicativo nativo Mail.

Agora, é possível conferir as suas mensagens categorizadas em “Primary”, “Transactions”, “Updates” e “Promotions” — assim, tudo fica devidamente organizado. Isso, porém, funciona por ora apenas quando o iPhone ou iPad estão no idioma inglês (Estados Unidos) ou com apenas o app Mail nesse idioma.

Se você não curte isso, a Maçã possibilita que você desative essa categorização e volte a mostrar os seus emails sem essa divisão. Veja como fazer! 📧

Com o app Mail aberto, selecione uma caixa de email. Depois, toque no botão com três pontinhos (no canto superior direito) e escolha a opção “List View”.

Assim, a sua caixa de entrada será exibida como sempre foi. A qualquer momento, é claro, você pode voltar a mostrar a categorização indo até “Categories”, por meio do mesmo processo acima.

via MacRumors