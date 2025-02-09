Como salvar anexos do Mail no Mac

Nós já mostramos, por aqui, como é facilmente possível salvar anexos recebidos no aplicativo nativo Mail do seu iPhone ou iPad. Hoje, ensinaremos como fazer esse processo também no app para Mac.

Publicidade

Atente-se que, neste caso, os anexos de email serão salvos na pasta Downloads, disponível no Dock do sistema — mas, se preferir, você pode alterar isso.

Veja como salvar um anexo no computador! 👨‍💻

Com o app aberto, clique na conversa na qual o anexo esteja localizado e mova o cursor do Mac para o cabeçalho dela.

Publicidade

Selecione o ícone de um clipe de papel e no nome de um anexo ou escolha “Salvar Tudo” para poder optar pela localização onde quiser colocá-lo.

Além dessa forma, ainda é possível salvar os anexos da mensagem selecionada indo até Arquivo » Salvar Anexos…, na barra de menus.

Após fazer isso, clique em “Salvar” para finalizar o processo.