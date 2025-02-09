Tech Mix: OpenAI (e Jony Ive) querem substituir o seu iPhone, nova IA custou US$50 e Zenfone 12 Ultra

Sabe aquele momento em que você acha que já viu de tudo na tecnologia e, de repente, boom — astrônomos confundem um carro com um asteroide? Pois é, parece até roteiro de ficção científica, mas é só mais uma semana comum no universo tech. E se você acha que isso já é o suficiente para lhe surpreender, segure firme, porque tem muito mais vindo por aí!

Nesta edição da Tech Mix, temos uma inteligência artificial que custou menos que um jantar no delivery, o querido Jony Ive na equipe que quer destronar o seu iPhone e até um navegador que promete paz de espírito — coisa rara na internet, né? Então, acomode-se, coloque o modo leitura ativado e vem comigo nessa viagem tecnológica onde o improvável é só o começo!



OpenAI (e Jony Ive) querem substituir o seu iPhone

Imagine acordar um dia e perceber que o seu iPhone, aquele companheiro fiel que lhe acorda, guia, distrai e até faz companhia no banheiro, virou peça de museu. Pois é exatamente isso que Sam Altman (CEO da OpenAI) e Jony Ive (ex-designer superstar da Apple) querem fazer: transformar o seu smartphone em um artigo vintage.

A parceria entre Altman e Ive — que não é de agora — promete um dispositivo que não é só “mais um smartphone”, mas algo completamente novo. Especula-se que será um hardware minimalista, sem a tradicional tela brilhante que hipnotiza nossos olhos, focado em interações por voz e inteligência artificial. Algo como se a Siri tivesse finalmente se tornado útil, mas com o carisma de um robô que sabe mais da sua vida do que o seu terapeuta.

O design? Bom, não temos um protótipo oficial, mas rumores apontam para algo discreto e elegante, talvez até uma “joia inteligente”. Pense em um dispositivo que você poderia usar no pulso (ou… na testa?), preso à roupa ou até mesmo algo que nem parece um gadget comum. Afinal, estamos falando de Ive, o cara que transformou um retângulo de vidro e metal em objeto de desejo global. Seria o retorno triunfal do conceito de “menos é mais”, mas com uma pitada de IA onipresente.

O objetivo aqui não é apenas substituir o iPhone, mas redefinir a nossa relação com a tecnologia. Em vez de ficar grudado em uma tela, a proposta é que a IA se torne uma extensão natural da nossa vida, quase imperceptível, mas sempre presente. Um assistente pessoal que antecipa as suas necessidades sem que você precise digitar, deslizar ou até olhar.

Mas, calma lá! Nem tudo são flores de silício. Tentativas anteriores de “reinventar o smartphone” já tropeçaram feio, como o Humane Ai Pin, criado por ex-funcionários da Apple que prometia mundos e fundos e entregou… bem, um fundo sem muito mundo. A diferença agora está no combo Altman + Ive, com um toque de bilhões de dólares de investidores ansiosos para ver se, desta vez, a revolução realmente chega.

E aqui vai uma reflexão: será que queremos mesmo nos desconectar das telas ou só estamos procurando uma desculpa para continuar hiperconectados de uma forma mais cool? Talvez o futuro da tecnologia não esteja em menos dispositivos, mas em dispositivos que desaparecem no fundo da nossa rotina, sem deixar de nos observar atentamente.

Falamos em milhões e bilhões de dólares, mas e se você só tivesse US$50?

S1, a nova IA que custou US$50

Você já gastou US$50 em algo que parecia uma boa ideia na hora, mas depois se arrependeu? Tipo aquele gadget inútil ou um lanche gourmet que mal matou a fome. Pois é, enquanto a gente faz essas escolhas de consumo duvidosas, um grupo de pesquisadores decidiu investir esses mesmos US$50 para criar uma IA que rivaliza com o ChatGPT e o DeepSeek. Sim, você leu certo: cinquenta dólares criaram o S1.

O segredo para essa mágica tecnológica está na combinação de astúcia acadêmica e economia criativa. Os cientistas usaram um modelo de código aberto chamado Qwen 2.5 (da Alibaba) como se fosse um primo distante dos grandes modelos de IA. Em vez de gastar fortunas com servidores potentes, eles utilizaram recursos computacionais acessíveis, alugando servidores online por 30 minutos.

E o truque final? Um método chamado test time scale, que faz a IA revisar suas próprias respostas antes de dar o veredito final. Isso aumenta a precisão, mesmo que demore um pouquinho mais. O resultado é um modelo chamado S1 que, apesar do orçamento de miojo instantâneo, conseguiu desempenhos comparáveis aos gigantes da IA em tarefas de raciocínio matemático.

Agora, vamos a uma reflexão: se é possível criar uma IA eficiente com apenas US$50, o que isso diz sobre o futuro da tecnologia? Talvez a próxima grande inovação não venha de um laboratório com orçamento bilionário, mas da garagem de alguém criativo e com uma conexão Wi-Fi decente. Isso democratiza o acesso à IA, mas também levanta questões sobre segurança (como o DeepSeek, que ignora proteções da Apple), ética e o impacto de modelos baratos e potencialmente descontrolados no mundo real.

Os pesquisadores disponibilizaram o código e os dados do modelo S1 no GitHub, permitindo que qualquer pessoa possa treiná-lo. Lá, você encontrará instruções detalhadas sobre como realizar o treinamento e utilizar o modelo.

Além disso, caso queira entender melhor o processo de criação do S1, há um vídeo no YouTube que explica detalhadamente como os pesquisadores da Universidade de Stanford desenvolveram esse modelo de raciocínio:

Zenfone 12 Ultra

O Zenfone 12 Ultra, da ASUS, chegou para sacudir o mercado de smartphones premium. Com um design elegante, desempenho de ponta e recursos de IA avançados, ele promete ser uma alternativa poderosa aos smartphones das gigantes do setor, como o Galaxy S25 Ultra e o iPhone 16 Pro Max.

Design e tela

O Zenfone 12 Ultra traz uma tela AMOLED LTPO de 6,78 polegadas com resolução Full HD+ (2400×1080 pixels) e taxa de atualização de 1Hz a 120Hz, garantindo uma experiência visual fluida.

Como dito no comunicado à imprensa, “o Zenfone 12 Ultra apresenta um acabamento de vidro fosco sedoso, ultrafino e cantos elegantemente arredondados, oferecendo um visual moderno e sofisticado”. Honestamente, não curti muito o módulo da câmera, mas a ASUS discorda: “O dispositivo incorpora tanto o chique moderno quanto a inovação ecologicamente consciente.”

Gostaram?

Desempenho e hardware

Equipado com o processador Snapdragon 8 Elite, o dispositivo oferece 16GB de RAM e opções de armazenamento de 256GB ou 512GB. A bateria de 5.500mAh com carregamento rápido de 65W (com fio) e 15W (sem fio) garante energia para o dia todo.

Câmeras

O Zenfone 12 Ultra possui uma câmera principal de 50 megapixels com estabilização óptica tipo gimbal, uma telefoto de 32MP com zoom óptico de 3x e uma ultrawide de 13MP. Para selfies, a câmera frontal tem incríveis 32MP, 2,6x mais que o último iPhone.

Recursos de IA e Android 15

Integrado com o LLM Llama 3 8B da Meta, o Zenfone 12 Ultra oferece recursos como remoção de ruído em chamadas, tradução em tempo real e otimizações de desempenho baseadas na sua utilização.

O aparelho já vem equipado com o Android 15, mas tem garantidas apenas duas grandes atualizações. 😛

Disponibilidade e preço

Disponível na Europa e Ásia, o Zenfone 12 Ultra tem preço inicial de 1.100€ (cerca de R$6.500). Ainda não há uma previsão de lançamento no Brasil.

Comparativo de especificações

Abaixo, um comparativo entre o Zenfone 12 Ultra, o Galaxy S25 Ultra e o iPhone 16 Pro Max, destacando as suas principais especificações.

Especificações Zenfone 12 Ultra Galaxy S25 Ultra iPhone 16 Pro Max Processador Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Gen 3 A18 Pro RAM 16GB 12GB 8GB Armazenamento 256GB ou 512GB 256GB, 512GB ou 1TB 256GB, 512GB ou 1TB Tela AMOLED LTPO 6,78” FHD+, 1-120Hz AMOLED 6,8” QHD+, 1-120Hz OLED 6,9” Super Retina XDR, 1-120Hz Câmera traseira 50MP (principal), 32MP (telefoto 3x) e 13MP (ultrawide) 200MP (principal), 50MP (telefoto 5x) e 12MP (ultrawide) 48MP (principal), 12MP (telefoto 5x) e 48MP (ultrawide) Câmera frontal 32MP 40MP 12MP Bateria 5.500mAh 5.000mAh 4.685mAh Carregamento 65W (com fio) e 15W (sem fio) 45W (com fio) e 15W (sem fio) 45W (com fio) e até 25W (MagSafe) Conectividade Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 e P2 Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3 Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3 Resistência à água IP68 IP68 IP68

O Zenfone 12 Ultra é uma prova de que a ASUS está pronta para disputar espaço entre os grandes, oferecendo um pacote completo de desempenho e design.

Considerando o preço bastante similar e especificações semelhantes às dos concorrentes, é algo a se considerar, caso — é claro — você curta o sistema Android.

🔔 Pings

Sabe aquelas notícias rápidas que piscam na sua timeline e você quase perde? Relaxa, capturei as mais quentes para você!

