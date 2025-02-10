Navegue

Leitura de 2 minuto

App e site simulam refinamento de macrodados de “Ruptura”, do Apple TV+

Douglas Nascimento
10/02/2025 • 11:28
Refinamento de Macrodados

Após o fenômeno “Ted Lasso”, não é nenhum exagero dizer que “Ruptura” (“Severance”) é a série do momento para o Apple TV+ — aquela que definitivamente “furou a bolha” e conseguiu atingir um público bem mais amplo para além do convencional do serviço.

Com o sucesso, fãs e entusiastas do universo da série criaram alguns aplicativos (espécies de joguinhos) que simulam o ambiente de refinamento de macrodados da Lumon Industries — o trabalho que é realizado pelos protagonistas no setor de ruptura da empresa fictícia.

Um desses softwares — dica do nosso leitor Henrique Felix — é o aplicativo Lumon, o qual coloca os jogadores no papel de refinador de macrodados. Nele, o objetivo é resolver os quebra-cabeças projetados para desafiar lógica, memória e reconhecimento de padrões.

Com puzzles processuais (que dão à tarefa um ar de exclusividade a cada rodada), o Lumon conta com a mesma estética visual minimalista da empresa homônima da série, bem como permite navegar pelos corredores enigmáticos e elegantes da corporação.

O site Lumon Industries, por sua vez, simula a interface do computador usada pelos refinadores e permite selecionar (ou “refinar”) os dados tal qual os funcionários da Lumon e arrastá-los para as caixinhas representando as cinco emoções primárias da empresa.

Trabalhando em Refinamento de Macrodados. Encontrando os números assustadores…
#Severance 🎈
lumon-industries.com

Cabe destacar que nenhum dos softwares acima foi divulgado oficialmente ou parece ter sido produzido pela Apple. Aparentemente, tratam-se apenas de criações de fãs visando a imersão de outros admiradores na mitologia da produção.

“Ruptura” está atualmente em sua segunda temporada, com quatro dos seus dez episódios já disponíveis no Apple TV+. Segundo o produtor executivo e diretor Ben Stiller, a terceira temporada felizmente não deverá demorar tanto para chegar.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
