Apple é obrigada a remover apps de criptomoedas da App Store japonesa

Douglas Nascimento
10/02/2025 • 09:23
Shutterstock.com
Bandeira do Japão meio dobrada

De acordo com uma reportagem do Nikkei vista pelo The Block, a Agência de Serviços Financeiros do Japão solicitou à Apple a remoção de cinco aplicativos de criptomoedas estrangeiros não registrados da App Store no país: Bybit, MEXC Global, LBank Exchange, KuCoin e Bitget.

A agência, que teria repetidamente alertado essas companhias a não oferecerem seus serviços para os cidadãos japoneses — o primeiro pedido, inclusive, teria ocorrido em 2018 —, se baseou na Lei de Serviços e Pagamentos do país para a solicitação, a qual foi estendida também ao Google.

Segundo a publicação, a Apple teria removido os aplicativos no país na última quinta-feira (6/2), o que significa que apenas usuários que já tenham baixado os aplicativos em algum momento conseguirão continuar usando-os, visto que a retirada não representa um bloqueio geral dos softwares.

O diretor da Bitget, inclusive, reconheceu o problema e afirmou que a empresa está trabalhando com os órgãos reguladores japoneses e com a Apple para resolvê-lo o quanto antes, destacando que as criptomoedas dos usuários estão seguras e protegidas durante esse processo.

O pedido é uma mostra de como o Japão trata criptomoedas com uma abordagem mais rigorosa em relação a outras jurisdições, com um incentivo frequente para que suas instituições financeiras fortaleçam o monitoramento do que chamam de “transferências ilegais”.

Douglas Nascimento
