Apple libera iOS 18.3.1, iPadOS 18.3.1, macOS 15.3.1, watchOS 11.3.1 e visionOS 2.3.1, com correções

A Apple acaba de liberar o iOS 18.3.1 (compilação
22D72), iPadOS 18.3.1 (idem), macOS Sequoia 15.3.1 (
24D70), watchOS 11.3.1 (
22S560) e visionOS 2.3.1 (
22N900) para todos os usuários de dispositivos compatíveis.
Também foram disponibilizados o iPadOS 17.7.5 (compilação
21H420), macOS Sonoma 14.7.4 (
23H420) e macOS Ventura 13.7.4 (
22H420) para os modelos que não podem ser atualizados para a versão mais recente.
As atualizações, por serem secundárias, trazem apenas “correções de erros” em todos os sistemas.
Esta atualização inclui correções de erros e atualizações de segurança importantes, e é recomendada a todos os usuários.
A Apple informa nessa página os detalhes de segurança dos updates.
Abaixo, disponibilizamos os links diretos para download manual dos sistemas, caso você prefira fazer a instalação desse jeito.
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14
- iPhone SE (3ª geração)
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12, iPhone 12 Pro
- iPhone 12 mini
- iPhone SE (2ª geração)
- iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone XR
- iPhone XS, iPhone XS Max
- iPad mini (7ª geração)
- iPads Pro de 11″ (M4) e 13″ (M4)
- iPads Air de 11″ (M2) e 13″ (M2)
- iPads Pro de 11″ (4ª geração) e 12,9″ (6ª geração)
- iPad Air (5ª geração)
- iPad de 10,2″ (10ª geração)
- iPads Pro de 11″ (3ª geração) e 12,9″ (5ª geração)
- iPad mini (6ª geração)
- iPad de 10,2″ (9ª geração)
- iPad Air (4ª geração)
- iPad de 10,2″ (8ª geração)
- iPads mini (5ª geração) e Air (3ª geração)
- iPad Pro de 11″ (1ª e 2ª gerações) e 12,9″ (3ª e 4ª gerações)
- iPad de 10,2″ (7ª geração)
