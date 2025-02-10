Apple libera iOS 18.3.1, iPadOS 18.3.1, macOS 15.3.1, watchOS 11.3.1 e visionOS 2.3.1, com correções

A Apple acaba de liberar o iOS 18.3.1 (compilação 22D72 ), iPadOS 18.3.1 (idem), macOS Sequoia 15.3.1 ( 24D70 ), watchOS 11.3.1 ( 22S560 ) e visionOS 2.3.1 ( 22N900 ) para todos os usuários de dispositivos compatíveis.

Também foram disponibilizados o iPadOS 17.7.5 (compilação 21H420 ), macOS Sonoma 14.7.4 ( 23H420 ) e macOS Ventura 13.7.4 ( 22H420 ) para os modelos que não podem ser atualizados para a versão mais recente.

As atualizações, por serem secundárias, trazem apenas “correções de erros” em todos os sistemas.

A Apple informa nessa página os detalhes de segurança dos updates.

Abaixo, disponibilizamos os links diretos para download manual dos sistemas, caso você prefira fazer a instalação desse jeito.

Hora de atualizar os seus gadgets! 🤓