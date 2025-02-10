Navegue

Leitura de 2 minuto

Apple libera iOS 18.3.1, iPadOS 18.3.1, macOS 15.3.1, watchOS 11.3.1 e visionOS 2.3.1, com correções

Luiz Gustavo Ribeiro
10/02/2025 • 15:18
iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia 15, watchOS 11, tvOS 18, HomePod, AirPods, Vision Pro

Apple acaba de liberar o iOS 18.3.1 (compilação 22D72), iPadOS 18.3.1 (idem), macOS Sequoia 15.3.1 (24D70), watchOS 11.3.1 (22S560) e visionOS 2.3.1 (22N900) para todos os usuários de dispositivos compatíveis.

Também foram disponibilizados o iPadOS 17.7.5 (compilação 21H420), macOS Sonoma 14.7.4 (23H420) e macOS Ventura 13.7.4 (22H420) para os modelos que não podem ser atualizados para a versão mais recente.

As atualizações, por serem secundárias, trazem apenas “correções de erros” em todos os sistemas.

Notas de liberação do iOS 18.3.1

Esta atualização inclui correções de erros e atualizações de segurança importantes, e é recomendada a todos os usuários.

Notas de liberação do iPadOS 18.3.1

Esta atualização inclui correções de erros e atualizações de segurança importantes, e é recomendada a todos os usuários.

Notas de liberação do macOS 15.3.1

Esta atualização inclui correções de segurança importantes e é recomendada a todos os usuários.

Notas de liberação do watchOS 11.3.1

Esta atualização inclui correções de erros e atualizações de segurança importantes, e é recomendada a todos os usuários.

A Apple informa nessa página os detalhes de segurança dos updates.

Abaixo, disponibilizamos os links diretos para download manual dos sistemas, caso você prefira fazer a instalação desse jeito.

Links do iOS 18.3.1
Links do iPadOS 18.3.1
Links do iPadOS 17.7.5

Hora de atualizar os seus gadgets! 🤓

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
