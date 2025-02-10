Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Como desativar o modo Cinema em vídeos [iPhone, iPad e Mac]

Pedro Henrique Nunes
10/02/2025 • 08:00
Media Whale Stock / Shutterstock.com
Close-up das câmeras de um iPhone 13 Pro Max fixado em um stand

O modo Cinema dos iPhones permite que você grave vídeos de maneira com que um efeito de profundidade de campo mantenha o tema do vídeo nítido ao mesmo tempo em que cria um desfoque no primeiro e segundo planos do que está sendo capturado.

Publicidade

Se você utilizou essa função em um vídeo capturado, saiba que é facilmente possível desativar o efeito Cinema no seu iPhone, iPad ou Mac — caso tenha mudado de ideia, por exemplo, ou o efeito não tenha ficado muito bom.

Veja como é simples! 😉

Posts relacionados

Como desativar o modo Cinema em vídeos pelo iPhone e iPad

Com o app Fotos aberto no seu iPhone ou iPad, toque no vídeo desejado e no botão de edição (na parte inferior da tela).

Depois, selecione “Cinema”, ao centro na parte superior, para desabilitar o modo. Vá até “OK” para salvar as alterações.

Como desativar o modo Cinema em vídeos pelo Mac

Abra o vídeo capturado em modo Cinema no app Fotos e clique em “Editar” (no canto superior direito).

Publicidade

Com a aba “Ajustar” selecionada, clique em “Cinema” (no canto inferior esquerdo), de maneira com que o texto fique esmaecido.

Por fim, vá até “OK” para finalizar.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

O que é e como gravar vídeos no formato PAL no iPhone/iPad
Próx. Post

Apple é obrigada a remover apps de criptomoedas da App Store japonesa
Posts relacionados