Como desativar o modo Cinema em vídeos [iPhone, iPad e Mac]

O modo Cinema dos iPhones permite que você grave vídeos de maneira com que um efeito de profundidade de campo mantenha o tema do vídeo nítido ao mesmo tempo em que cria um desfoque no primeiro e segundo planos do que está sendo capturado.

Se você utilizou essa função em um vídeo capturado, saiba que é facilmente possível desativar o efeito Cinema no seu iPhone, iPad ou Mac — caso tenha mudado de ideia, por exemplo, ou o efeito não tenha ficado muito bom.

Veja como é simples! 😉

Como desativar o modo Cinema em vídeos pelo iPhone e iPad

Com o app Fotos aberto no seu iPhone ou iPad, toque no vídeo desejado e no botão de edição (na parte inferior da tela).

Depois, selecione “Cinema”, ao centro na parte superior, para desabilitar o modo. Vá até “OK” para salvar as alterações.

Como desativar o modo Cinema em vídeos pelo Mac

Abra o vídeo capturado em modo Cinema no app Fotos e clique em “Editar” (no canto superior direito).

Com a aba “Ajustar” selecionada, clique em “Cinema” (no canto inferior esquerdo), de maneira com que o texto fique esmaecido.

Por fim, vá até “OK” para finalizar.