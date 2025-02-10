Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
"F1", filme do Apple TV+
View on YouTube

Filme do Apple TV+ sobre a Fórmula 1 ganha mais um teaser

Bruno Cardoso
10/02/2025 • 15:02
Leitura de 2 minuto

A Fórmula 1 divulgou ontem mais um teaser do aguardado filme do Apple TV+ baseado na principal categoria do esporte a motor mundial e que será estrelado por Brad Pitt.

Publicidade

Com estreia nos cinemas marcada para 25 de junho, “F1” acompanhará um antigo piloto, Sonny Hayes (Pitt), que volta às pistas junto a Joshua Pearce (Damson Idris), seu companheiro de equipe mais novo.

O teaser mostra novas imagens inéditas do longa, que tem tudo para ser uma das principais (se não a principal) produções do serviço de streaming da Maçã no ano:

Isto é só o começo.
Somente nos cinemas no VERÃO de 2025.
#F1 #F1Movie

A Warner Bros. Pictures, que cuidará da distribuição de “F1” nos cinemas, também compartilhou o teaser no seu canal do YouTube:

YouTube video

O longa foi filmado durante os finais de semana dos Grandes Prêmios entre 2023 e 2024 e contou com o envolvimento da comunidade da F1 — incluindo os dez times reais, pilotos e a federação do esporte. No longa, poderemos ver Hayes e Pearce batendo roda nas pistas com carros de F2 adaptados pela Mercedes-AMG Petronas F1 para parecerem carros da categoria principal.

Publicidade

O elenco também é composto por Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia e Samson Kayo. O roteiro, por sua vez, é de Ehren Kruger, enquanto a direção é de Joseph Kosinski, que também produz o filme ao lado de Penni Thow, Jerry Bruckheimer e Chad Oman (da Jerry Bruckheimer Films), bem como de Pitt, Dede Gardner e Jeremy Kleiner (da Plan B Entertainment).

Também entre os produtores está o heptacampeão mundial Lewis Hamilton, cuja produtora, a Dawn Apollo Films, é uma das envolvidas no filme — que ainda não tem data para chegar ao Apple TV+.

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

Problemas com displays poderão fazer BOE perder encomendas da Apple
Próx. Post

Temporada 2025 da MLS estreará em 22/2 no app Apple TV
Posts relacionados