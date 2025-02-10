Filme do Apple TV+ sobre a Fórmula 1 ganha mais um teaser

A Fórmula 1 divulgou ontem mais um teaser do aguardado filme do Apple TV+ baseado na principal categoria do esporte a motor mundial e que será estrelado por Brad Pitt.

Publicidade

Com estreia nos cinemas marcada para 25 de junho, “F1” acompanhará um antigo piloto, Sonny Hayes (Pitt), que volta às pistas junto a Joshua Pearce (Damson Idris), seu companheiro de equipe mais novo.

O teaser mostra novas imagens inéditas do longa, que tem tudo para ser uma das principais (se não a principal) produções do serviço de streaming da Maçã no ano:

This is just the start.



Only in theaters SUMMER 2025.#F1 #F1Movie pic.twitter.com/F4FVnzVORz — Formula 1 (@F1) February 9, 2025 Isto é só o começo.

Somente nos cinemas no VERÃO de 2025.

#F1 #F1Movie

A Warner Bros. Pictures, que cuidará da distribuição de “F1” nos cinemas, também compartilhou o teaser no seu canal do YouTube:

O longa foi filmado durante os finais de semana dos Grandes Prêmios entre 2023 e 2024 e contou com o envolvimento da comunidade da F1 — incluindo os dez times reais, pilotos e a federação do esporte. No longa, poderemos ver Hayes e Pearce batendo roda nas pistas com carros de F2 adaptados pela Mercedes-AMG Petronas F1 para parecerem carros da categoria principal.

Publicidade

O elenco também é composto por Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia e Samson Kayo. O roteiro, por sua vez, é de Ehren Kruger, enquanto a direção é de Joseph Kosinski, que também produz o filme ao lado de Penni Thow, Jerry Bruckheimer e Chad Oman (da Jerry Bruckheimer Films), bem como de Pitt, Dede Gardner e Jeremy Kleiner (da Plan B Entertainment).

Também entre os produtores está o heptacampeão mundial Lewis Hamilton, cuja produtora, a Dawn Apollo Films, é uma das envolvidas no filme — que ainda não tem data para chegar ao Apple TV+.

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.