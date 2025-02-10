Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Michael Urie ganha Critics Choice Award por “Shrinking”, do Apple TV+

Douglas Nascimento
10/02/2025 • 10:12
Reprodução: Instagram/@mikeystyles
Ator Michael Urie

Aconteceu na última sexta-feira (7/2) a cerimônia de premiação dos 30º Critics Choice Awards. Ao contrário dos anos anteriores, nos quais o Apple TV+ conseguiu ser premiado em pelo menos duas categorias, desta vez o serviço foi agraciado apenas em uma.

Publicidade

Trata-se do prêmio de Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia, o qual foi para Michael Urie por seu papel como Brian na série “Falando a Real” (“Shrinking”), cuja segunda temporada chegou ao catálogo da plataforma da Maçã no final do ano passado.

Michael Urie ganha o Critics Choice Award de Melhor Ator Coadjuvante em uma Série de Comédia por seu papel em “Shrinking”.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ator comemorou a vitória e afirmou ainda estar “em choque” com a conquista do prêmio. Ele concorreu com os atores Paul W. Downs, Asher Grodman, Harvey Guillén, Brandon Scott Jones e Tyler James Williams na categoria.

Ainda em choque — os prêmios são selvagens e os shows de premiação ainda mais selvagens…! Sou grato ao @criticschoice por me ver e me destacar entre os muitos atores em papéis coadjuvantes, sem mencionar meus próprios brilhantes colegas de elenco em #shrinking. Sou muito grato à minha incrível irmã @laura.alie por ser minha acompanhante. Em um ponto durante um intervalo comercial, um dos heróis do corpo de bombeiros me contou sobre o quanto ele amava seu filho queer. Perguntei o que ele achava de estar nesta sala maluca e ele disse: “é interessante – para ser honesto, me sinto mais confortável em um prédio em chamas”.

Ao todo, o Apple TV+ recebeu 12 indicações, distribuídas entre várias premiações e categorias. Embora “Disclaimer” tenha sido o destaque nessa fase, com 4 indicações, a produção acabou não levando nenhum dos prêmios da noite e saindo da festa de “mãos vazias”.

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Apple é obrigada a remover apps de criptomoedas da App Store japonesa
Próx. Post

★ Veja como ativar o eSIM virtual da Holafly em seu iPhone
Posts relacionados