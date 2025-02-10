Michael Urie ganha Critics Choice Award por “Shrinking”, do Apple TV+

Aconteceu na última sexta-feira (7/2) a cerimônia de premiação dos 30º Critics Choice Awards. Ao contrário dos anos anteriores, nos quais o Apple TV+ conseguiu ser premiado em pelo menos duas categorias, desta vez o serviço foi agraciado apenas em uma.

Trata-se do prêmio de Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia, o qual foi para Michael Urie por seu papel como Brian na série “Falando a Real” (“Shrinking”), cuja segunda temporada chegou ao catálogo da plataforma da Maçã no final do ano passado.

Michael Urie wins the Critics Choice Award for Best Supporting Actor in a Comedy Series, for his role in Shrinking. pic.twitter.com/zwad8au8mk — Apple TV (@AppleTV) February 8, 2025 Michael Urie ganha o Critics Choice Award de Melhor Ator Coadjuvante em uma Série de Comédia por seu papel em “Shrinking”.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ator comemorou a vitória e afirmou ainda estar “em choque” com a conquista do prêmio. Ele concorreu com os atores Paul W. Downs, Asher Grodman, Harvey Guillén, Brandon Scott Jones e Tyler James Williams na categoria.

View this post on Instagram A post shared by Michael Urie (@michaelurielikesit) Ainda em choque — os prêmios são selvagens e os shows de premiação ainda mais selvagens…! Sou grato ao @criticschoice por me ver e me destacar entre os muitos atores em papéis coadjuvantes, sem mencionar meus próprios brilhantes colegas de elenco em #shrinking. Sou muito grato à minha incrível irmã @laura.alie por ser minha acompanhante. Em um ponto durante um intervalo comercial, um dos heróis do corpo de bombeiros me contou sobre o quanto ele amava seu filho queer. Perguntei o que ele achava de estar nesta sala maluca e ele disse: “é interessante – para ser honesto, me sinto mais confortável em um prédio em chamas”.

Ao todo, o Apple TV+ recebeu 12 indicações, distribuídas entre várias premiações e categorias. Embora “Disclaimer” tenha sido o destaque nessa fase, com 4 indicações, a produção acabou não levando nenhum dos prêmios da noite e saindo da festa de “mãos vazias”.

