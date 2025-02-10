O que é e como gravar vídeos no formato PAL no iPhone/iPad

Entre os vários formatos disponíveis para a gravação de vídeos no iPhone e iPad, a Apple oferece o PAL .

Ele é comumente usado usado para vídeos e em televisores de muitos países e regiões da Europa, África, Ásia e América do Sul.

No Reino Unido e na Europa, as luzes dos televisores piscam 50 vezes por segundo, contra 60 vezes nos Estados Unidos e em demais países. Isso acaba deixando as gravações não otimizadas mais perceptíveis aos olhos dos usuários.

Além disso, ao contrário do formato NTSC ele pode oferecer uma qualidade de vídeo mais aprimorada.

No caso do iPhone/iPad, é possível desbloquear a gravação de vídeos em 25 quadros por segundo em HD (720p), Full HD (1080p) ou 4K, caso queira otimizar as suas filmagens para o formato PAL.

Veja como fazer! 📹

Abra os Ajustes. Toque em “Câmera”. Selecione “Gravar Vídeo”. Ative “Mostrar Formatos PAL” para desbloquear as opções “1080p a 25 fps (Alta Eficiência)” e “4K a 25 fps (Alta Eficiência)”.

Escolha, então, uma das duas opções na listagem acima.

Prontinho! 📽️

