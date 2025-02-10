Navegue

Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: Color Sheep, MathxCreature:Math Puzzle Game, FocusDots · Focus What Matters e mais!

Marcelo Melo
10/02/2025 • 23:02

Abrindo a semana com a nossa tradicional seleção de promoções na App Store nesta segunda-feira!

Color Sheep, desenvolvido pelo pessoal da Trinket Studios, é um colorido e simpático jogo de uma ovelha contra grandes desafios.

Hordas de lobos ferozes emergiram da boca de Wolfcano para roubar a vida e a cor do mundo. Agora o Cavaleiro da Luz, Sir Woolson, deve preparar seu velo que muda de cor e seus poderes mágicos como a última defesa contra a escuridão!

Que tal o desafio? Os gestos são baseados em movimentos na tela e, quanto maior for a combinação correta, mais rápido você acumulará energia o suficiente para um ataque especial. Pelo caminho, também aparecerão itens especiais que o ajudarão em sua missão.

Confira um vídeo:

YouTube video

Aproveite o desconto e boa diversão! 🐑

Abaixo outros apps que, juntos, somam quase R$80 em descontos:

Jogos

Jogo matemático.

Jogo de tabuleiro.

Jogo de cartas.

Aplicativos

Utilitário para produtividade.

Ações e automações.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 😬

Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
Posts relacionados