Promoções na App Store: Color Sheep, MathxCreature:Math Puzzle Game, FocusDots · Focus What Matters e mais!

Abrindo a semana com a nossa tradicional seleção de promoções na App Store nesta segunda-feira!
Color Sheep, desenvolvido pelo pessoal da Trinket Studios, é um colorido e simpático jogo de uma ovelha contra grandes desafios.
Hordas de lobos ferozes emergiram da boca de Wolfcano para roubar a vida e a cor do mundo. Agora o Cavaleiro da Luz, Sir Woolson, deve preparar seu velo que muda de cor e seus poderes mágicos como a última defesa contra a escuridão!
Que tal o desafio? Os gestos são baseados em movimentos na tela e, quanto maior for a combinação correta, mais rápido você acumulará energia o suficiente para um ataque especial. Pelo caminho, também aparecerão itens especiais que o ajudarão em sua missão.
Confira um vídeo:
Aproveite o desconto e boa diversão! 🐑
Abaixo outros apps que, juntos, somam quase R$80 em descontos:
Jogos
Jogo matemático.
Jogo de tabuleiro.
Jogo de cartas.
Aplicativos
Utilitário para produtividade.
Ações e automações.
Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 😬