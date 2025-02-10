Siri fica em terceira entre assistentes de voz mais lembradas por brasileiros

De acordo com pesquisa da consultoria de dados Ilumeo divulgada pelo Exame, a Siri foi lembrada por 8% dos brasileiros como a “primeira marca que vem à cabeça” quando o assunto são assistentes digitais — porcentagem que coloca a assistente da Maçã em terceiro lugar nesse ranking.

Mesmo considerando o número menor de participação da Apple em relação a outras marcas no país, o número representa uma queda acentuada para a empresa em relação a 2020, quando a Siri foi a primeira marca lembrada por 19% dos entrevistados do país, tendo ficado na época em segundo lugar.

Por outro lado, o número de pessoas que lembram antes da Alexa saltou de 9% para 48%, fazendo a assistente da Amazon assumir a liderança isolada no ranking. Atrás dela vem o Google Assistente, o qual também teve uma queda grande (de 48% para 16%) e desceu para a segunda colocação.

Quando o assunto é a preferência dos entrevistados em si, a Siri nem mesmo foi mencionada pelo site (embora, obviamente, deva ter pontuado). A Alexa é a assistente preferida de 31% dos entrevistados, enquanto o Google Assistente aparece em segundo com 25% e o ChatGPT em terceiro, com 21%.

Os dados ainda revelaram que 60% dos entrevistados preferem interagir com as assistentes mais por voz do que por texto, bem como que mais de 80% dos brasileiros já as utilizaram, independentemente da geração — embora os jovens tenham mais preocupações envolvendo privacidade.

