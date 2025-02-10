Temporada 2025 da MLS estreará em 22/2 no app Apple TV

A próxima temporada da Major League Soccer (MLS) começará no dia 22 de fevereiro — dando início ao terceiro ano de uma parceria de uma década entre a Apple e a MLS.
Com isso, usuários em mais de 100 países e regiões já podem se inscrever no MLS Season Pass para assistir (sem interrupções) aos jogos, com uma cobertura aprofundada e acesso a conteúdos exclusivos — incluindo o MLS All-Star Game (torneio anual da Leagues Cup), os jogos da Audi MLS Cup Playoffs e as partidas selecionadas do MLS NEXT Pro.
O vice-presidente sênior de serviços da Apple, Eddy Cue, comentou a estreia da nova temporada:
O MLS Season Pass oferece aos fãs exatamente o que eles querem, conectando-os aos jogos que eles amam em todos os seus dispositivos, sem interrupções. Chegando ao nosso terceiro ano com a MLS, estamos animados para continuar elevando a experiência dos fãs e mal podemos esperar para a temporada começar.
O CEO 1Chief executive officer, ou diretor executivo. da Apple, Tim Cook, também deu destaque ao retorno da MLS com uma foto ao lado do craque Lionel Messi — do Inter Miami CF, um dos times da liga de futebol americana.
Para comemorar o início dos jogos deste ano, o MLS Season Pass transmitirá partidas selecionadas da pré-temporada — as quais também estarão disponíveis gratuitamente para assinantes do Apple TV+.
Além disso, na temporada 2025, o MLS Season Pass estreará o Sunday Night Soccer, no qual será transmitido, nas noites de domingo, um jogo em destaque da semana. Esses jogos serão exibidos durante toda a temporada regular e destacarão os confrontos mais atraentes da liga.
O Sunday Night Soccer também incluirá programas dedicados antes e depois do jogo, além de conteúdos em inglês e espanhol. Todas as partidas estarão disponíveis para transmissão (gratuitamente) por assinantes do Apple TV+.
O MLS Season Pass está disponível por meio do aplicativo Apple TV (em qualquer dispositivo compatível e na web). Para assinantes do Apple TV+, o valor é de R$35/mês, enquanto a temporada completa sai por R$200. Para não assinantes, os valores são R$40/mês ou R$250/temporada.
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.
Notas de rodapé
- 1Chief executive officer, ou diretor executivo.