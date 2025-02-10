Temporada 2025 da MLS estreará em 22/2 no app Apple TV

A próxima temporada da Major League Soccer (MLS) começará no dia 22 de fevereiro — dando início ao terceiro ano de uma parceria de uma década entre a Apple e a MLS.

Com isso, usuários em mais de 100 países e regiões já podem se inscrever no MLS Season Pass para assistir (sem interrupções) aos jogos, com uma cobertura aprofundada e acesso a conteúdos exclusivos — incluindo o MLS All-Star Game (torneio anual da Leagues Cup), os jogos da Audi MLS Cup Playoffs e as partidas selecionadas do MLS NEXT Pro.

We're just getting started. New MLS season kicks off February 22. Watch on Apple TV. #MLSSeasonPass pic.twitter.com/oxyxC0feTs — Apple TV (@AppleTV) February 10, 2025 Estamos apenas começando. A nova temporada da MLS começará em 22 de fevereiro. Assista no app Apple TV. #MLSSeasonPass

O vice-presidente sênior de serviços da Apple, Eddy Cue, comentou a estreia da nova temporada:

O MLS Season Pass oferece aos fãs exatamente o que eles querem, conectando-os aos jogos que eles amam em todos os seus dispositivos, sem interrupções. Chegando ao nosso terceiro ano com a MLS, estamos animados para continuar elevando a experiência dos fãs e mal podemos esperar para a temporada começar.

O CEO da Apple, Tim Cook, também deu destaque ao retorno da MLS com uma foto ao lado do craque Lionel Messi — do Inter Miami CF, um dos times da liga de futebol americana.

From 🏈 to ⚽! MLS is back February 22! https://t.co/C5LkVCD0ac pic.twitter.com/R3G9OLUCbN — Tim Cook (@tim_cook) February 10, 2025 Do 🏈 a ⚽! A MLS está de volta em 22 de fevereiro!

O futebol começa em 22 de fevereiro. Assista na Apple TV. #MLSSeasonPass

Para comemorar o início dos jogos deste ano, o MLS Season Pass transmitirá partidas selecionadas da pré-temporada — as quais também estarão disponíveis gratuitamente para assinantes do Apple TV+.

Além disso, na temporada 2025, o MLS Season Pass estreará o Sunday Night Soccer, no qual será transmitido, nas noites de domingo, um jogo em destaque da semana. Esses jogos serão exibidos durante toda a temporada regular e destacarão os confrontos mais atraentes da liga.

Divulgação/Apple

O Sunday Night Soccer também incluirá programas dedicados antes e depois do jogo, além de conteúdos em inglês e espanhol. Todas as partidas estarão disponíveis para transmissão (gratuitamente) por assinantes do Apple TV+.

O MLS Season Pass está disponível por meio do aplicativo Apple TV (em qualquer dispositivo compatível e na web). Para assinantes do Apple TV+, o valor é de R$35/mês, enquanto a temporada completa sai por R$200. Para não assinantes, os valores são R$40/mês ou R$250/temporada.

