★ Veja como ativar o eSIM virtual da Holafly em seu iPhone

Antigamente, viajar para fora do país e se manter conectado era uma tarefa por vezes difícil e, principalmente, bastante cara. As opções disponíveis para acesso à internet no smartphone geralmente se resumiam a adquirir um plano de roaming internacional ou um chip do próprio país — o que dava um trabalho danado.

Felizmente, atualmente não faltam opções para resolver esse problema e deixar tudo menos caro, burocrático e trabalhoso. Uma dessas soluções é a Holafly, uma empresa que oferece planos de internet móvel internacionais sobre a qual já falamos em outras ocasiões.

Uma dos principais vantagens da Holafly é o uso do eSIM, tecnologia a qual dispensa um chip físico externo para a adição de uma nova linha móvel ao aparelho. Como o eSIM é virtual, adquirir um plano da empresa e adicionar o chip ao seu iPhone, por exemplo, é um trabalho que pode ser feito em poucos passos!

Como saber se o meu celular é compatível com eSIM?

O eSIM está presente nos iPhones XS, XS Max, XR ou mais recentes. Para ver uma lista completa dos aparelhos suportados (não apenas iPhones), você pode visitar essa página da Holafly.

Como configurar o eSIM da Holafly no iPhone?

Nesta publicação, vamos aprender detalhadamente a como configurar e ativar o eSIM no iPhone — o que pode ser feito por meio de dois métodos: código QR e código manual.

Por código QR

Para configurar o eSIM usando um código QR, é importante ter em mãos um outro dispositivo ou o código impresso em papel. Ele é enviado por email após a confirmação da compra de um dos planos da Holafly e pode ser escaneado uma única vez — por isso, é importante manter a linha em seu telefone após a ativação.

Com o código em mãos — você pode abri-lo em outro smartphone ou em um computador. Depois, basta escaneá-lo diretamente com a câmera do iPhone e tocar no link para a adição que aparecerá, ou seguir o seguinte caminho: Ajustes » Celular » Adicionar eSIM » Usar QR Code.

Uma boa dica aqui é que, se você utilizar o Mail do iOS, a partir da versão 17.4 do sistema agora é possível ler códigos QR sem precisar de outro aparelho. Basta tocar e segurar em cima código QR em si para adicionar o eSIM. 😉

Configuração manual

Caso você não tenha um outro dispositivo por perto ou o código QR impresso, outra opção é fazer uma instalação manual usando o código “SM-DP + endereço” e o “Código de Ativação”. Assim como o código QR, ambos podem ser usados uma única vez e são enviados por email após a compra de um determinado plano.

O caminho para a adição é semelhante ao mencionado acima para o código QR. A diferença é que, chegando à tela de leitura do código, é necessário tocar na opção “Inserir Detalhes Manualmente”, onde aparecerão os campos para os códigos supracitados.

Após isso, basta tocar em “Seguinte” para continuar o processo.

Prosseguindo com a ativação

Após a adição da linha em si (nos dois métodos), basta tocar em “Continuar” na tela de confirmação que aparecerá para iniciar a configuração. É possível dar ao novo chip uma etiqueta para facilitar a identificação, como “Holafly Chile”, por exemplo, caso você tenha adquirido um plano especificamente para navegar no país vizinho.

Depois, é hora de escolher as linhas padrão após a adição do novo chip. Recomenda-se deixar marcado o número da Holafly apenas na opção “Dados Celulares”, que é o nosso foco. Desative a opção “Permitir Alternação de Dados Celulares”, caso você não queira ser cobrado pelo seu chip principal com taxas de roaming internacional.

Feito isso, basta escolher uma linha para contatos (recomenda-se deixar a linha principal), caso essa opção apareça, e o chip da Holafly estará pronto para uso. Caso você ainda não tenha viajado, é aconselhado desligar a opção de roaming em todos os seus planos para evitar o consumo antecipado dos seus dados.

Adquira já o seu chip da Holafly!

Holafly é bom e prático! Viu como é fácil? Caso toda essa facilidade de instalação tenha lhe interessado, comprar um chip eSIM da Holafly é muito fácil! E temos uma boa notícia: com o cupom MACMAGAZINE , você ainda obtém 5% de desconto em qualquer plano oferecido por eles.

São mais de 200 destinos ao redor do mundo com preços que começam em €5,90, além de planos de dados ilimitados para Europa, México, China, Turquia, Japão e Estados Unidos.

Não vai ficar de fora dessa, vai?! 😊

