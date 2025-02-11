Alguns usuários têm relatado defeitos no alto-falante do Apple Watch Series 10

Lançado em setembro do ano passado, o Apple Watch Series 10 é um dos modelos de smartwatch mais novos e modernos lançados pela Maçã. No entanto, muitos usuários vêm enfrentado problemas com o alto-falante dele.

Na fórum de suporte da Apple, foi relatado que, após poucos dias de uso, o áudio começou a sair muito baixo e abafado em ligações e reprodução de som — sendo difícil de ouvir mesmo no volume máximo. Alguns outros usuários disseram ter passado por situações parecidas.

No Reddit, outra pessoa publicou uma foto mostrando o seu relógio e constatando a mesma falha de áudio, a qual foi corroborada por mais usuários os quais disseram que seus dispositivos também apresentavam problemas com som chiado e distorcido, que piorou conforme o uso.

Essas reclamações demonstram um padrão um tanto quanto preocupante, que deve ser analisado pela Apple (isso se já não estiver). Segundo o MacRumors, ainda não está claro se essa falha se trata de um problema de hardware do Apple Watch Series 10 ou se ela é causada por software.

Caso a falha seja no hardware, a Apple poderá lançar um programa de reparo (recall) para os usuários que adquiriram o dispositivo com defeito. Se for um problema de software, ele poderá ser “facilmente” resolvido em uma futura atualização do watchOS.

