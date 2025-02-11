Amy Adams entra para o elenco de “Cape Fear”, série do Apple TV+ com Javier Bardem

Descrita como um “thriller hitchcockiano”, a vindoura série “Cape Fear”, do Apple TV+, acaba de ganhar mais um nome de peso para o seu elenco: a seis vezes indicada ao Oscar Amy Adams.

Estrelada pelo vencedor do Oscar Javier Bardem, a produção girará em torno do casal de advogados Amanda e Steve Bowden, que veem suas vidas virarem de cabeça para baixo depois que Max Cady (Bardem), um assassino famoso, é liberto da prisão.

Amy Adams joins Javier Bardem in Nick Antosca's adaptation of the classic thriller.#CapeFear – A new series coming to Apple TV+ pic.twitter.com/AlHbFHudyu — Apple TV (@AppleTV) February 11, 2025

A produção, que terá Nick Antosca como escritor e showrunner, analisará também a obsessão do público estadunidense por produções de crimes reais (true crime) no século XXI.

Segundo o The Hollywood Reporter, Adams interpretará Amanda, além de trabalhar como produtora executiva ao lado de Bardem e de ninguém menos que os também vencedores do Oscar Martin Scorsese e Steven Spielberg.

Produzida pela UCP (divisão do Universal Studio Group) e pela Amblin Television, a série é baseada no romance “The Executioners”, que inspirou o filme homônimo de Gregory Peck, lançado em 1962, e o seu aclamado remake de 1991, dirigido por Scorsese.

“Cape Fear” ainda não tem nada para estrear.

