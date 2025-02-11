Após queda abrupta, Apple volta a crescer no mercado mobile brasileiro

De acordo com dados do site Statcounter, a Apple recuperou parte do mercado mobile perdido no Brasil em 2024. A Maçã, que chegou a disputar a segunda colocação no ranking do país por um breve período do ano passado, caiu para a quarta posição no último trimestre de forma bastante abrupta.

Em setembro do ano passado, a empresa detinha 17,08% do mercado no Brasil, dividindo a terceira colocação com a Xiaomi, e perdendo apenas para a Motorola (19,08%) e a Samsung (36,71%). Logo no mês seguinte, em outubro, a Maçã caiu pra a quarta colocação, com 14,58%.

Foi em novembro, no entanto, que a coisa ficou bastante complicada para a Maçã. Ela viu a sua participação no país cair para quase a metade do que tinha no mês anterior, ficando com apenas 7,82% de market share e bem próxima à porcentagem registrada pelas marcas desconhecidas.

Mesmo que a passos lentos, os números indicam que a empresa vem conseguindo recuperar esse terreno perdido. Ainda muito longe da Xiaomi (terceira colocada), a companhia aumentou a sua participação para 8,44% em dezembro e, em janeiro deste ano, subiu novamente — dessa vez para 10,05%.

A subida aconteceu em simultâneo a sucessivas (e pequenas) quedas das primeiras colocadas. De novembro de 2024 a janeiro de 2025, a Samsung caiu de 38,78% para 37,96%; a Motorola, de 24,88% para 23,59%; e a Xiaomi foi de 19,93% para 19,18%.

Não se sabe ao certo o que causou uma queda tão brusca da Apple no final do ano passado. Em anos anteriores (como 2023 e 2022), a participação da empresa permaneceu estável no mesmo período — em vários momentos brigando com a Motorola pela segunda colocação.

Obviamente, a participação não representa, necessariamente, uma queda no número de aparelhos vendidos (apesar de que, pelo tamanho da queda nesse caso, provavelmente sim) e está também relacionada diretamente aos resultados obtidos pelas outras empresas.

via Canaltech