Apple agora permite migrar compras de uma conta secundária para a principal [atualizado 2x]

Conforme observado pelo 512 Pixels, a Apple publicou hoje um novo artigo de suporte sobre uma ótima novidade relacionada à Conta Apple (ex-ID Apple). A partir de hoje, é possível migrar as suas compras entre diferentes contas — para, basicamente, combiná-las.

Os usuários têm a opção de migrar compras de aplicativos, músicas e outros conteúdos.

Você pode optar por migrar apps, músicas e outros conteúdos que comprou da Apple em uma Conta Apple secundária para uma Conta Apple principal. A Conta Apple secundária pode ser uma conta usada apenas para compras.

No entanto, a migração só funciona sob algumas condições. São elas:

Ambas as contas (principal e secundária) devem estar conectadas no mesmo iPhone ou iPad atualizados para a versão mais recente do iOS ou iPadOS. A conta secundária (com as compras) deve estar conectada às configurações de Mídia e Compras, enquanto a conta principal deve estar conectada ao iCloud.

A conta secundária não pode fazer parte de um grupo de Compartilhamento Familiar diferente. Também é preciso desativar o Compartilhamento de Compras na conta secundária.

Ambas as contas devem estar definidas para a mesma região e ter a autenticação de dois fatores ativada.

A conta secundária não pode ter saldo restante, aluguéis ou pré-vendas registradas. É preciso verificar ainda o método de pagamento da conta secundária para migrar as compras.

É preciso esperar 15 dias desde a sua última compra antes de iniciar o processo.

Ao menos por ora, vale notar também, esse recurso não está disponível para usuários na União Europeia, no Reino Unido ou na Índia.

Como fazer uma migração

Caso as suas contas estejam qualificadas para a migração, basta seguir os passos abaixo para iniciar o processo.

No iPhone ou iPad, abra o app Ajustes e toque em seu nome. Toque em “Mídia e Compras”. Toque em “Ver Conta” (pode ser necessário iniciar sessão). Role a tela para baixo e toque em “Migrar compras”. Confirme as informações sobre ambas as contas e siga as instruções na tela.

Quando terminar, você verá a mensagem “As compras foram migradas”. Os emails associados a ambas as contas também receberão uma mensagem de confirmação.

Como alertado pela Maçã, após a migração a conta secundária não poderá mais ser acessada ou usada para compras; no entanto, caso se arrependa ou tenha feito o processo com a conta errada, é possível reverter o procedimento, como veremos abaixo.

Como desfazer uma migração

Para desfazer a migração e voltar a usar a Conta Apple secundária (para compras), confira o passo a passo a seguir:

No iPhone ou iPad, abra o app Ajustes e toque em seu nome. Toque em “Mídia e Compras”. Toque em “Ver Conta”. Role para baixo e procure por “Conta secundária”. Toque em “Desfazer migração”. Revise as informações sobre ambas as contas e siga as instruções na tela.

Quando concluído, você verá a mensagem “O processo para desfazer a migração foi concluído”. Os emails associados a ambas as contas também receberão uma mensagem de confirmação.

Feito isso, certifique-se de verificar os seus ajustes de Mídia e Compras, sair da conta principal e, em seguida, iniciar a sessão com a conta secundária em cada um dos seus dispositivos e apps com a conta que deseja usar para fazer compras.

A Apple alerta, porém, que se você desfizer uma migração de compras de uma conta secundária, não será possível migrar compras novamente por um ano.

Mais informações e detalhes sobre os requisitos para a migração podem ser conferidos nessa página. Já nessa outra estão as informações detalhadas sobre o processo para reverter uma migração.

Muito bom, não acham? 🙌🏼

Atualização 14/02/2025 às 16:12

Para ajudar a esclarecer algumas coisas, a Apple atualizou sua página de suporte (por enquanto apenas a versão em inglês) e adicionou mais alguns itens para se atentar antes de realizar uma migração, conforme observado pelo 9to5Mac.

Uma das mudanças já havia sido apontada previamente pelo Daring Fireball e está relacionada a usuários que testam versões beta de aplicativos pelo TestFlight. Nesse caso, se esse app estiver atribuído a uma conta secundária (usada para compras), o acesso a ele não será transferido para a conta principal.

Você não pode migrar compras se sua Conta Apple secundária for usada com o TestFlight para testar versões beta de apps de um desenvolvedor. Abra o TestFlight e selecione “Parar Testes” para cada app, para removê-lo da sua conta.

A Apple também definiu melhor que a regra sobre esperar 15 dias desde a última compra para realizar a migração se aplica apenas à Coreia do Sul e à China continental.

Na Coreia do Sul e na China continental, pode ser necessário esperar até 15 dias para que todas as suas compras feitas usando o saldo da Conta Apple sejam completamente processadas.

Por fim, a Apple adicionou uma informação relacionada à migração entre contas pertencentes a um Compartilhamento Familiar:

Você ainda pode migrar compras se tiver designado anteriormente sua conta secundária como uma Conta Apple para compartilhar compras da sua conta principal no Compartilhamento Familiar.

Apesar do número de regras, aqueles cujas contas estão elegíveis para a migração ainda têm uma ótima ferramenta à mão.

Atualização II, por Bruno Cardoso28/02/2025 às 14:30

Como notado pelo 9to5Mac, a UE e o Reino Unido já não fazem mais parte da lista de países e regiões que ficaram de fora dessa novidade, o que quer dizer (pelo menos em teoria) que usuários da Apple os quais residem nessas localidades já podem migrar suas compras para uma conta secundária.

Com essa mudança, a Índia se torna o único país onde essa novidade (ainda) não está disponível.