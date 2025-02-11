Navegue

Apple faz parceria com o Alibaba para lançar a Apple Intelligence na China [atualizado]

Bruno Cardoso
11/02/2025 • 11:57
Mojahid_Mottakin/Depositphotos
Apple Intelligence no iPhone

Após meses de especulações, a Apple finalmente encontrou uma parceira para viabilizar o lançamento da Apple Intelligence (o seu conjunto de recursos de IA) na China: o gigante Alibaba.

A Apple Intelligence, vale lembrar, ainda não pôde ser lançada na potência asiática pois o governo local exige que esses modelos de IA sejam analisados pelo seu órgão regulador antes de serem liberados para o público — e, até agora, nenhuma das principais soluções ocidentais (como o ChatGPT, que empurra alguns dos recursos da Maçã no resto do mundo) foram aprovadas por lá.

Detalhes trazidos pelo The Information, que consultou uma pessoa familiarizada com o assunto, afirmam que a Maçã e o Alibaba já até enviaram os recursos de IA que desenvolveram juntos para aprovação das autoridades competentes.

Entre as empresas especuladas até agora para tomar conta desses recursos do iPhone na China, estavam a Baidu, a Tencent, a ByteDance e uma startup com sede em Pequim chamada Baichuan AI.

Além disso, parece que a Apple realmente considerou escolher o badalado DeepSeek para alimentar suas ferramentas de IA — escolha que parecia óbvia para muitos depois do sucesso avassalador do modelo chinês. Entretanto, a empresa entendeu que o time por trás da ferramenta não era robusto e também não tinha a experiência necessária para trabalhar com uma companhia do seu porte.

via Reuters

Atualização 13/02/2025 às 09:02

O presidente do Alibaba, Joseph Tsai, confirmou a parceria com a Apple ontem durante uma fala no World Government Summit — evento que acontece em Dubai (Emirados Árabes Unidos):

Eles conversaram com várias empresas na China, No final, escolheram fazer negócios conosco. Eles querem usar nossa IA para alimentar seus telefones. Nós nos sentimos extremamente honrados em fazer negócios com uma grande empresa como a Apple.

Apesar da fala do executivo, a Apple ainda não se pronunciou oficialmente sobre essa parceria e nem se sabe quando veremos isso ocorrendo na prática.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
