Beats divulga comercial dos Powerbeats Pro 2 com LeBron, Messi e mais

Após anunciar oficialmente os Powerbeats Pro 2, a Beats (subsidiária da Apple) compartilhou um comercial dos novos modelos.

Com participação de astros do esporte como LeBron James, Lionel Messi e Shohei Ohtani, o vídeo é narrado pelo ator americano RZA e destaca que os novos fones foram feitos para atividades intensas e oferecem recursos avançados — como o sensor de frequência cardíaca.

Na descrição do comercial, também publicado no perfil da Beats no X (antigo Twitter), a empresa diz que os Powerbeats Pro 2 passaram por “rigorosos testes com quase 1.000 atletas”.

Os novos fones já foram homologados no Brasil, porém o preço e a data de lançamento por aqui ainda não foram divulgados.

Be Mine Pill People | Beats Pill

Além dos Powerbeats Pro 2, outro “recente” produto da marca também ganhou um comercial. Trata-se do alto-falante Beats Pill, lançado em junho do ano passado.

No breve vídeo, de apenas 15 segundos, a empresa voltou a dar destaque aos Pill People (ou “Pessoas Pill”), que já participaram de outros comerciais. Na divulgação mais recente, porém, um Pill People diz que está fazendo uma serenata por 17 horas, comprovando a longa duração da bateria do alto-falante (de até 24 horas).

Também compartilhado no X, a descrição do vídeo lembra que é possível emparelhar duas Beats Pills para aumentar o volume e ainda obter a longa duração da bateria.

A Beats Pill aterrissou no Brasil em setembro passado e está disponível por R$1.300 na Apple Store Online, valor esse que pode ser parcelado em até 12x nos cartões de crédito. Para pagamentos à vista, a Maçã oferece um desconto de 10%, saindo por R$1.169,10.

