Bug em atualização do iOS/macOS reativa Apple Intelligence “sem querer”

Lucas Miranda Magalhães
11/02/2025 • 15:57
Desde ontem, usuários do macOS Sequoia 15.3 e do iOS/iPadOS 18.3 que tinham os recursos da Apple Intelligence desabilitados relataram que, após atualizar para as recém-lançadas versões 15.3.1 e 18.3.1, respectivamente, as funções foram habilitadas de volta, sem nenhum tipo de aviso.

Apesar da sua utilidade, alguns preferem optar por não participar das novidades de inteligência artificial da Maçã. Entretanto, segundo o desenvolvedor Jeff Johnson, após realizar a atualização do sistema e reiniciar o seu MacBook Pro, um popup da Apple Intelligence apareceu na tela, sem a opção de habilitá-la ou desabilitá-la, forçando-o a apenas prosseguir. Depois de entrar nos Ajustes do Sistema, ele percebeu que a função, antes desligada, havia sido reativada.

Segundo o MacRumors, esse comportamento não se repetiu em todos os dispositivos atualizados, ocorrendo com mais frequência em Macs do que em iPhones/iPads. Nos dispositivos móveis, a mensagem da Apple Intelligence não aparece na tela de boas-vindas após o reinicio (como acontece no Mac) e, provavelmente por isso, menos usuários tiveram problemas com a função sendo reativada.

A reativação forçada da Apple Intelligence levanta críticas e preocupações de usuários, já que o recurso ocupa até 7GB de armazenamento dos dispositivos e deveria ser opcional, cabendo aos usuários escolherem se desejam habilitá-lo ou não. Um problema parecido — também identificado por Johnson — já foi visto nas versões anteriores do iOS e macOS, na qual o Bluetooth era ativado automaticamente depois de toda atualização de software. O problema, contudo, foi corrigido no iOS 18 e macOS 15.

Os usuários que desejam desabilitar a Apple Intelligence em seus iPhones e Macs devem verificar as configurações após a atualização de software. No iPhone e iPad, verifique se a função Apple Intelligence está desativada em Ajustes » Apple Intelligence & Siri; no Mac, esse botão se encontra em Ajustes do Sistema » Apple Intelligence & Siri.

Lucas Miranda Magalhães
Estudante de Comunicação Organizacional na Universidade de Brasília (UnB), é fascinado pelo mundo Apple desde que se entende por gente. Mineiro que reside em Brasília, não desgruda do seu iPhone 16 Pro e de seus AirPods Pro. Adora música, cinema, games, livros, tecnologia, e cultura pop.
