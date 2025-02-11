Cartão de visitas assinado por Steve Jobs poderá ser arrematado por US$82.000

Itens raros da história da Apple costumam ser arrematados por cifras altíssimas em leilões de memorabília mundo afora. Entretanto, se o objeto em questão contar com a assinatura de Steve Jobs, célebre cofundador e ex-CEO da empresa, aí as coisas começam a ficar ainda mais caras.

Publicidade

Esse é o caso do cartão de visitas abaixo, que está atualmente à venda na casa de leilões RR Auction. Listado até 20 de fevereiro, o item está atualmente avaliado em US$75.000, de modo que a próxima pessoa que queira levar o item para casa precisará desembolsar, no mínimo, US$82.000.

Datado de 1983, o cartão lista Jobs como presidente do conselho de administração da Apple. Em ótimo estado de conservação, ele é bastante parecido com outro cartão arrematado no ano passado por US$181.183.

O item é ainda mais especial se levarmos em conta que Jobs, falecido em 2011, não era muito fã de autógrafos — ou seja, esse é um dos poucos itens assinados pelo executivo à solta por aí.

via MacRumors