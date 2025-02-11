Navegue

Câmera do iPhone 16 Pro

Como ativar/desativar a redução de ruído de vento no iPhone

Pedro Henrique Nunes
11/02/2025
A linha de iPhones 16 (composta pelos modelos 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max) ganhou várias novidades bacanas relacionadas aos seus conjuntos de câmera.

Entre os destaques, estão a gravação de vídeos em 4K a 120 quadros por segundo e uma lente ultra-angular de 48 megapixels — ambas funções, vale observar, exclusivas dos modelos Pro/Pro Max.

Nos quatro modelos do smartphone (e apenas neles), um recurso reduz o ruído de vento automaticamente durante a gravação de vídeos gravados com Áudio Espacial ou em estéreo.

Para se certificar de que ele está ativado (ou se quiser desativá-lo, por algum motivo), veja como proceder:

  1. Abra os Ajustes.
  2. Toque em “Câmera” e em “Gravar Som”.
  3. Ative ou desative a chave localizada ao lado de “Redução de Ruído de Vento”.

Simples, não?! 📸

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

