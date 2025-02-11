Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Golfo do México é renomeado para Golfo da América no Apple Maps, após ordem de Donald Trump

Luiz Gustavo Ribeiro
11/02/2025 • 18:40

Após uma ordem assinada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no primeiro dia da sua administração, a Apple está oficialmente renomeando o Golfo do México para Golfo da América em seu aplicativo Mapas (Maps), segundo o jornalista Mark Gurman (da Bloomberg).

Publicidade

De acordo com ele, a Apple começou a realizar a mudança hoje para usuários nos EUA, mas isso também será visto em breve por todos os usuários ao redor do mundo — seja no aplicativo ou na web.

Alguém mais viu isso no Apple Maps? Parece que eles serão os próximos a mudar. Golfo da América ou Golfo do México.

O Google fez uma atualização semelhante em seu aplicativo de mapas no início desta semana — o que rendeu elogios por parte dos legisladores republicanos, os quais também cutucaram a Apple na ocasião por não “se alinhar imediatamente”.

Nem todos, porém, apoiam a mudança; naturalmente, a presidente mexicana Claudia Sheinbaum criticou a decisão, alegando que os EUA não podem “decidir por conta própria renomear um corpo de água que toca os dois países”.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Alguns usuários têm relatado defeitos no alto-falante do Apple Watch Series 10
Próx. Post

Powerbeats Pro 2 recebem update de firmware antes de chegarem às lojas
Posts relacionados