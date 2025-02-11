Golfo do México é renomeado para Golfo da América no Apple Maps, após ordem de Donald Trump

Após uma ordem assinada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no primeiro dia da sua administração, a Apple está oficialmente renomeando o Golfo do México para Golfo da América em seu aplicativo Mapas (Maps), segundo o jornalista Mark Gurman (da Bloomberg).

Publicidade

De acordo com ele, a Apple começou a realizar a mudança hoje para usuários nos EUA, mas isso também será visto em breve por todos os usuários ao redor do mundo — seja no aplicativo ou na web.

Has anyone else seen this on Apple Maps? Looks like they will be next to change it. Gulf of America or Gulf of Mexico. pic.twitter.com/OznxYj5jxD — SnakeDog (@Jakeethessnake) February 11, 2025 Alguém mais viu isso no Apple Maps? Parece que eles serão os próximos a mudar. Golfo da América ou Golfo do México.

O Google fez uma atualização semelhante em seu aplicativo de mapas no início desta semana — o que rendeu elogios por parte dos legisladores republicanos, os quais também cutucaram a Apple na ocasião por não “se alinhar imediatamente”.

Nem todos, porém, apoiam a mudança; naturalmente, a presidente mexicana Claudia Sheinbaum criticou a decisão, alegando que os EUA não podem “decidir por conta própria renomear um corpo de água que toca os dois países”.