Golfo do México é renomeado para Golfo da América no Apple Maps, após ordem de Donald Trump

Após uma ordem assinada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no primeiro dia da sua administração, a Apple está oficialmente renomeando o Golfo do México para Golfo da América em seu aplicativo Mapas (Maps), segundo o jornalista Mark Gurman (da Bloomberg).
De acordo com ele, a Apple começou a realizar a mudança hoje para usuários nos EUA, mas isso também será visto em breve por todos os usuários ao redor do mundo — seja no aplicativo ou na web.
O Google fez uma atualização semelhante em seu aplicativo de mapas no início desta semana — o que rendeu elogios por parte dos legisladores republicanos, os quais também cutucaram a Apple na ocasião por não “se alinhar imediatamente”.
Nem todos, porém, apoiam a mudança; naturalmente, a presidente mexicana Claudia Sheinbaum criticou a decisão, alegando que os EUA não podem “decidir por conta própria renomear um corpo de água que toca os dois países”.