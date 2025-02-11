Google libera Deep Research para assinantes do Gemini no iOS

Anunciada no fim do ano passado e já liberada em dispositivos Android, a ferramenta Deep Research do Gemini (inteligência artificial do Google) está sendo disponibilizada a partir de hoje para o app do chatbot no iOS.

A tecnologia, disponível só para usuários do Gemini Advanced, é idêntica à versão da web. Isso significa que você precisa primeiro selecionar a opção “1.5 Pro com Deep Research” no menu suspenso, na parte superior do app, para iniciar a busca avançada.

Em seguida, você pode inserir o comando e a ferramenta mostrará uma prévia do resultado que ela criará. Você então pode editar a sua busca para ficar mais de acordo com o seu pedido ou tocar em “iniciar pesquisa” para que o Google crie o relatório final.

O Google observa que o relatório leva de cinco a dez minutos para ser criado — podendo levar mais tempo caso a complexidade aumente. A empresa acrescenta que você pode sair do chat e receber uma notificação quando o relatório estiver pronto, o que também é possível no aplicativo Gemini.

Além disso, há limites para solicitações de pesquisa diárias e também de número de pedidos que você pode executar ao mesmo tempo, de modo que o aplicativo envia uma notificação sobre as possibilidades de uso restantes.

Vale notar que o Google não é a única empresa a oferecer uma ferramenta como essa: a OpenAI seguiu os passos da gigante das buscas no início deste mês ao lançar seu próprio recurso Deep Research — o qual é alimentado pelo modelo o3 e promete gerar um relatório abrangente em 30 minutos.

via 9to5Google