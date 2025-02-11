Homem é salvo com a ajuda da Siri após sofrer um AVC nos EUA

Daniel Vallaire, um homem de 70 anos residente da Flórida (Estados Unidos), alega que a Siri ajudou a salvar sua vida após ele sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) em julho do ano passado.

Segundo depoimento dado por ele ao canal do sistema de saúde público Broward Health no YouTube, tudo aconteceu em uma noite de sábado, quando ele, sozinho, caiu no banheiro da sua casa.

Longe do seu smartphone, ele passou dois dias angustiantes no chão, rastejando do banheiro até a sala de estar, até conseguir usar a Siri para ligar para a sua filha, a qual então chamou os serviços de emergência.

Vallaire foi levado às pressas para o Broward Health Medical Center, onde a equipe responsável pelo atendimento descobriu vários fatores de saúde que poderiam tirar sua vida iminentemente.

Salvo pela Siri: Um salvamento emocionante no Broward Health

Além do AVC, o homem também foi acometido por uma infecção cardíaca a qual exigia uma cirurgia bastante complexa. Ela foi realizada com sucesso — o que possibilitou ao próprio Vallaire contar a sua história de livramento.

Tendo comemorado seu aniversário direto da UTI com a família, ele atualmente luta para retomar um estilo de vida ativo e incentiva outras pessoas a priorizar a saúde do coração.

