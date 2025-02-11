Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 3 minuto

Instagram reforça segurança em contas de adolescentes no Brasil

Yan Avelino
11/02/2025 • 16:35
Conta de Adolescente do Instagram no Brasil

O Instagram começou hoje a aplicar no Brasil uma série de restrições automáticas para contas de usuários menores de 18 anos. Essas medidas, vale lembrar, já eram testadas em países como Estados Unidos e Reino Unido, bem como na União Europeia.

Publicidade

De acordo com a Meta, dona da rede social, o objetivo é aumentar a segurança dos adolescentes na plataforma. Dentre as medidas está a limitação da exposição a conteúdos sensíveis e a liberação de mais controle aos pais sobre o uso do app.

Posts relacionados

A partir de agora, portanto, todas as contas de adolescentes no Brasil serão configuradas automaticamente como privadas. Isso significa que apenas seguidores aprovados poderão ver as publicações e interagir com o conteúdo.

Além disso, os menores de 18 anos só poderão receber mensagens diretas (direct messages, ou DMs) de pessoas que já seguem. A mesma regra vale para quem já está conectado com eles.

Publicidade

Para os mais novos — isto é, aqueles com menos de 16 anos —, a coisa fica ainda mais restrita: qualquer mudança nas configurações da conta, como torná-la pública, só poderá ser feita com a autorização dos pais.

Menos exposição a conteúdos sensíveis

O Instagram também está reforçando os filtros para limitar a exposição dos adolescentes a conteúdos considerados sensíveis, como posts que promovem cirurgias estéticas, violência ou temas relacionados a transtornos alimentares e dismorfia corporal.

Outra novidade é o recurso Palavras Ocultas, que será ativado automaticamente na versão mais restritiva, bloqueando comentários e mensagens com termos ofensivos.

Publicidade

Para ajudar a equilibrar o tempo de uso, o app também vai silenciar notificações entre 22h e 7h, no chamado Modo de Descanso. E, depois de 60 minutos de uso diário, os adolescentes receberão um alerta sugerindo que deem uma pausa.

Conta de Adolescente do Instagram no Brasil

Pais ganham mais controle

Os pais e responsáveis também ganharam novas ferramentas para monitorar o uso do Instagram pelos filhos.

Eles poderão gerenciar o tempo de uso do app, bloquear o acesso em horários específicos (como durante a noite ou no período de aulas) e até ver com quem os adolescentes estão interagindo na plataforma. Só não vão ter acesso ao conteúdo das mensagens em si, que continuam privadas.

Publicidade

Para ativar o controle parental, o adolescente precisa iniciar o processo dentro do app, vinculando sua conta à de um responsável. A partir daí, qualquer mudança que diminua as restrições da conta precisará ser aprovada pelos pais.

Conta de Adolescente do Instagram no Brasil

Críticas e pressões globais

A Meta reconhece que um dos maiores desafios é a verificação de idade. Afinal, alguns adolescentes podem tentar burlar as restrições ao fornecer informações falsas. A empresa diz que usa tecnologias para detectar inconsistências, como analisar o histórico de publicações. No entanto, admite que ainda não há uma solução infalível.

Especialistas em segurança digital e saúde mental elogiam as medidas. Porém, lembram que a responsabilidade pela proteção dos jovens não pode cair só sobre os pais. Eles defendem que as grandes plataformas, como o Instagram, assumam um papel mais ativo na regulação dos seus conteúdos.

A chegada dessas restrições ao Brasil é, sem dúvida, um passo importante para aumentar a segurança dos adolescentes no Instagram. No entanto, também deixa claro que ainda há um longo caminho a ser percorrido.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Yan Avelino
Natural de Recife (PE), é graduado em Jornalismo pela UNINASSAU. Amante das artes e da tecnologia, foi repórter do Portal Tracklist e do Tecnoblog. Conheceu a Apple aos 13 anos, quando ganhou seu primeiro iPhone, um 3GS. No tempo livre, gosta de ler um bom suspense ou de assistir a episódios de seus reality shows favoritos.
Post Ant.

Google libera Deep Research para assinantes do Gemini no iOS
Próx. Post

Alguns usuários têm relatado defeitos no alto-falante do Apple Watch Series 10
Posts relacionados