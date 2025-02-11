MacBooks Air poderão ganhar displays LCD aprimorados em 2027

Novas informações do site coreano The Elec dão conta de que a Apple planeja lançar novos MacBooks Air em 2027 com displays LCD aprimorados.

A empresa substituiria as atuais telas amorphous silicon (a-Si) por painéis com a tecnologia Oxide TFT, o que deverá desbloquear maiores resoluções, imagens mais suaves e uma melhor autonomia de bateria.

Além dessas vantagens, esses novos displays proporcionariam tempos de resposta dos pixels mais curtos e um brilho mais consistente entre dispositivos, bem como uma redução significativa do efeito de desfoque de movimento (motion blur) no caso de jogos e vídeos.

Ainda de acordo com as informações, a Samsung Display e a BOE já estão fazendo as adaptações necessárias nas suas linhas de produção de modo a comportar a fabricação dessas novas telas, o que inclui novas máquinas e outros aprimoramentos. Embora números exatos não tenham sido divulgados, ambas as empresas estariam esperando produzir milhões de unidades desses componentes por ano.

Essa informação, vale notar, vem logo depois do rumor de que a Apple teria adiado a chegada da tecnologia OLED aos MacBooks Air para 2029. O plano original da empresa, como indicava um cronograma da Omdia divulgado no início do ano passado, era de adotar essa tecnologia nos seus laptops mais baratos justamente em 2027.

E o MacBook Pro?

E por falar em OLED, o The Elec corroborou a previsão de que os MacBooks Pro receberão essa tecnologia no ano que vem, mas também divulgou mais algumas informações interessantes.

Segundo o site, a Samsung Display já começou a produzir unidades de testes dessas telas, que deverão contar com uma tecnologia híbrida, parecida com a que temos hoje nos iPads Pro. Tendo investido aproximadamente US$3 bilhões nessa produção, a fabricante espera entregar cerca de 10 milhões de displays do tipo para o laptop profissional da Apple por ano.

