MacBooks Air poderão ganhar displays LCD aprimorados em 2027

Novas informações do site coreano The Elec dão conta de que a Apple planeja lançar novos MacBooks Air em 2027 com displays LCD 1Liquid crystal display, ou display de cristal líquido. aprimorados.
A empresa substituiria as atuais telas amorphous silicon (a-Si) por painéis com a tecnologia Oxide TFT, o que deverá desbloquear maiores resoluções, imagens mais suaves e uma melhor autonomia de bateria.
Além dessas vantagens, esses novos displays proporcionariam tempos de resposta dos pixels mais curtos e um brilho mais consistente entre dispositivos, bem como uma redução significativa do efeito de desfoque de movimento (motion blur) no caso de jogos e vídeos.
Ainda de acordo com as informações, a Samsung Display e a BOE já estão fazendo as adaptações necessárias nas suas linhas de produção de modo a comportar a fabricação dessas novas telas, o que inclui novas máquinas e outros aprimoramentos. Embora números exatos não tenham sido divulgados, ambas as empresas estariam esperando produzir milhões de unidades desses componentes por ano.
Essa informação, vale notar, vem logo depois do rumor de que a Apple teria adiado a chegada da tecnologia OLED 2Organic light-emitting diode, ou diodo emissor de luz orgânico. aos MacBooks Air para 2029. O plano original da empresa, como indicava um cronograma da Omdia divulgado no início do ano passado, era de adotar essa tecnologia nos seus laptops mais baratos justamente em 2027.
E o MacBook Pro?
E por falar em OLED, o The Elec corroborou a previsão de que os MacBooks Pro receberão essa tecnologia no ano que vem, mas também divulgou mais algumas informações interessantes.
Segundo o site, a Samsung Display já começou a produzir unidades de testes dessas telas, que deverão contar com uma tecnologia híbrida, parecida com a que temos hoje nos iPads Pro. Tendo investido aproximadamente US$3 bilhões nessa produção, a fabricante espera entregar cerca de 10 milhões de displays do tipo para o laptop profissional da Apple por ano.
Preço parcelado: a partir de R$19.999,00 em até 12x
Cor: preto-espacial ou prateado
Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 10 núcleos), M4 Pro (CPU de 12 ou 14 núcleos; GPU de 16 ou 20 núcleos) ou M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos)
Memória: 16GB, 24GB, 36GB, 48GB, 64GB ou 128GB
Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB
Adaptador de energia: 70W, 96W ou 140W
Preço parcelado: a partir de R$12.999,00 em até 12x
Cor: azul-céu, prateado, meia-noite ou estelar
Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 8 ou 10 núcleos)
Memória: 16GB, 24GB ou 32GB
Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB
Adaptador de energia: 30W, 35W (duas portas) ou 70W
Notas de rodapé
- 1Liquid crystal display, ou display de cristal líquido.
- 2Organic light-emitting diode, ou diodo emissor de luz orgânico.