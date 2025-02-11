Powerbeats Pro 2 chegam com sensor de frequência cardíaca e novo design

A Apple anunciou hoje os novos Powerbeats Pro 2, uma evolução na linha de fones esportivos da Beats. Desenvolvidos para atender tanto atletas quanto amantes de áudio de alta qualidade, os fones chegam quase seis anos após a versão original.

Publicidade

Entre as novidades dos novo modelo, a maior — sem dúvida — é o sensor óptico que permite monitorar a frequência cardíaca durante os treinos. Por meio de LEDs de alta precisão que piscam mais de 100 vezes por segundo, os fones medem o fluxo sanguíneo no ouvido e enviam os dados diretamente para o smartphone do usuário.

Powerbeats Pro 2 is built for athletes.



• Ultimate Secure Fit

• Heart Rate Monitoring for Workouts

• Active Noise Cancelling

• Transparency Mode

• Adaptive EQ

• Up to 45 Hours of Battery Life

• Wireless Charging Case

• Sweat and water resistant



Order today. pic.twitter.com/khvBiZKMNg — Beats by Dre (@beatsbydre) February 11, 2025

Segundo a Maçã, isso garante que as pessoas possam acompanhar seus batimentos cardíacos em tempo real, ajustando os exercícios de acordo com as suas metas. Esse recurso elimina a necessidade de outros dispositivos como smartwatches, fazendo dos fones uma solução prática para o monitoramento de saúde — pelo menos de um aspecto importante.

Design

O design dos Powerbeats Pro 2 foi completamente renovado para oferecer mais conforto e segurança. Os ganchos ajustáveis, reforçados com uma liga de níquel-titânio, proporcionam um ajuste mais firme e flexível, mesmo durante movimentos intensos.

Com um peso 20% menor que o modelo anterior, os novos fones prometem conforto mesmo em usos prolongados. Além disso, os cinco tamanhos de pontas auriculares disponíveis permitem um ajuste personalizado para diferentes formatos de orelhas. E com certificação IPX4, os fones são resistentes a suor e respingos, sendo ideais para treinos intensos ou atividades ao ar livre.

Desempenho e autonomia

No núcleo dos Powerbeats Pro 2 está o chip H2, que oferece um desempenho altamente eficiente. Ele não só permite recursos avançados, como o Cancelamento Ativo de Ruído (Active Noise Cancelling, ou ANC), mas também melhora a autonomia da bateria.

Os fones oferecem até 10 horas de reprodução contínua, enquanto o estojo de recarga estende essa duração para até 45 horas. E com o recurso Fast Fuel, uma recarga de apenas 5 minutos é suficiente para 90 minutos de uso. O estojo de recarga, agora 33% menor e mais leve, também suporta carregamento sem fio pelo padrão Qi.

Qualidade do som

Como fones premium, os Powerbeats Pro 2 foram projetados para oferecer uma experiência de áudio imersiva. Equipados com três microfones por fone (incluindo um acelerômetro de voz), eles garantem clareza excepcional em chamadas e comandos de voz graças ao recurso Isolamento de Voz (Voice Isolation).

Publicidade

O Cancelamento Ativo de Ruído bloqueia ruídos externos com eficiência e cria um ambiente ideal para ouvir música ou focar em um treino — tal qual a Apple faz nos AirPods 4, AirPods Pro 2 e AirPods Max.

Para quem precisa estar atento ao redor, o modo Ambiente (Transparency mode) permite ouvir o que acontece sem precisar retirar os fones. Além disso, o equalizador adaptativo ajusta o som automaticamente com base no encaixe dos fones no ouvido, garantindo um equilíbrio perfeito entre graves, médios e agudos.

Publicidade

Por fim, assim como os AirPods Pro 2, eles também têm a capacidade de reproduzir áudio sem perdas (Lossless) — e com baixa latência — quando combinados com um Apple Vision Pro.

Compatibilidade

A compatibilidade é outro ponto forte dos Powerbeats Pro 2. Para usuários de produtos da Apple, os fones oferecem integração perfeita com funcionalidades como emparelhamento instantâneo, troca automática entre dispositivos, áudio compartilhado e suporte à rede Buscar (Find My).

Já para quem utiliza o sistema Android, o app da Beats permite personalizar controles, monitorar o status da bateria e localizar os fones com o recurso Locate My Beats. Essa versatilidade faz com que os fones sejam a escolha que atende o “melhor dos dois mundos”, independentemente do sistema operacional.

Preço

Os Powerbeats Pro 2, que vêm numa caixa 100% vegetal feita de fibra reciclada advinda de florestas sustentáveis, têm quatro opções de cores — Quick Sand (bege), Electric Orange (laranja), Hyper Purple (roxo) e Jetz Black (preto) — e preço sugerido de US$250 nos Estados Unidos. Em Portugal, eles custam 300€.

Vale lembrar que eles já foram homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), mas ainda não têm preço anunciado e nem data para desembarcar no Brasil.

Comprar Powerbeats Pro 2 de Apple 🇺🇸 Preço: US$$249,99

Cores: jet black, quick sand, hyper purple e electric orange



NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.