Powerbeats Pro 2 recebem update de firmware antes de chegarem às lojas

Como havíamos comentado mais cedo, a Apple anunciou oficialmente que os Powerbeats Pro 2 estarão disponíveis nesta quinta-feira (13/2) em alguns países — o Brasil, infelizmente, está fora desta primeira leva.

Mas antes mesmo de chegarem às lojas, os fones já terão à disposição uma atualização de firmware. Isso porque eles sairão de fábrica com a versão 7B15 , mas assim que o usuário conectá-los, poderá baixar a versão 7B24 , disponibilizada hoje.

A Maçã, como de praxe, não revelou muitos detalhes sobre o que muda nessa atualização, mas é provável que ela traga correções de bugs e melhorias de desempenho, algo comum nos primeiros lotes de um novo produto.

Os fones da empresa não têm opção de atualização manual. Para receber a nova versão do firmware, basta usá-los normalmente — a atualização acontece automaticamente assim que eles são conectados a um iPhone ou iPad. Já quem usa Android poderá fazer a atualização pelo aplicativo Beats.

Os Powerbeats Pro 2 chegam com monitoramento de frequência cardíaca por sensores ópticos, cancelamento ativo de ruído (ANC), Áudio Espacial Personalizado e uma nova arquitetura acústica para som de melhor qualidade.

Com um design refinado e ganchos 50% menores, eles agora têm mais opções de pontas de silicone, peso reduzido em 20%, um estojo de carregamento mais compacto com maior duração de bateria, além do chip H2 — que promete melhor conectividade e desempenho.

