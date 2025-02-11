Navegue

Leitura de 1 minuto

Powerbeats Pro 2 recebem update de firmware antes de chegarem às lojas

Yan Avelino
11/02/2025 • 18:55
Cores dos Powerbeats Pro 2

Como havíamos comentado mais cedo, a Apple anunciou oficialmente que os Powerbeats Pro 2 estarão disponíveis nesta quinta-feira (13/2) em alguns países — o Brasil, infelizmente, está fora desta primeira leva.

Mas antes mesmo de chegarem às lojas, os fones já terão à disposição uma atualização de firmware. Isso porque eles sairão de fábrica com a versão 7B15, mas assim que o usuário conectá-los, poderá baixar a versão 7B24, disponibilizada hoje.

A Maçã, como de praxe, não revelou muitos detalhes sobre o que muda nessa atualização, mas é provável que ela traga correções de bugs e melhorias de desempenho, algo comum nos primeiros lotes de um novo produto.

Os fones da empresa não têm opção de atualização manual. Para receber a nova versão do firmware, basta usá-los normalmente — a atualização acontece automaticamente assim que eles são conectados a um iPhone ou iPad. Já quem usa Android poderá fazer a atualização pelo aplicativo Beats.

Os Powerbeats Pro 2 chegam com monitoramento de frequência cardíaca por sensores ópticos, cancelamento ativo de ruído (ANC), Áudio Espacial Personalizado e uma nova arquitetura acústica para som de melhor qualidade.

Com um design refinado e ganchos 50% menores, eles agora têm mais opções de pontas de silicone, peso reduzido em 20%, um estojo de carregamento mais compacto com maior duração de bateria, além do chip H2 — que promete melhor conectividade e desempenho.

Powerbeats Pro 2 (miniatura)
Comprar Powerbeats Pro 2 de Apple 🇺🇸 Preço: US$$249,99
Cores: jet black, quick sand, hyper purple e electric orange

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors

Yan Avelino
Natural de Recife (PE), é graduado em Jornalismo pela UNINASSAU. Amante das artes e da tecnologia, foi repórter do Portal Tracklist e do Tecnoblog. Conheceu a Apple aos 13 anos, quando ganhou seu primeiro iPhone, um 3GS. No tempo livre, gosta de ler um bom suspense ou de assistir a episódios de seus reality shows favoritos.
