WhatsApp testa permitir a adição de links para redes sociais a perfis

A plataforma também deverá permitir a abertura de mensagens de visualização única em dispositivos vinculados
Douglas Nascimento
11/02/2025 • 10:51

Conforme visto pelo WABetaInfo na versão beta 25.3.10.72 do WhatsApp para iOS, disponível no TestFlight, o mensageiro está testando a adição de uma opção para permitir que os usuários adicionem links para redes sociais aos seus perfis.

Por ora contando apenas com o campo destinado ao Instagram (outra plataforma da Meta, dona do WhatsApp), a funcionalidade se assemelha à que foi implementada recentemente na plataforma para permitir a adição de uma chave Pix à conta.

Opcional, ela conta com as mesmas configurações de privacidade já conhecidas do WhatsApp, permitindo aos usuários definir quem pode visualizar os links para as suas redes (como apenas os contatos, opção que será a ativada por padrão).

WhatsApp beta

Ao contrário do recurso semelhante presente no WhatsApp Business, no entanto, a funcionalidade testada para o app padrão do mensageiro não requer nenhum processo para confirmar a autenticidade da conta adicionada.

Segundo o site, pode ser que o WhatsApp implemente algo do tipo antes de o recurso ser lançado em uma versão final, visto que um processo de autenticação facilitaria a confirmação de que a conta exibida pertence mesmo ao dono do perfil.

Novidade para mensagens de visualização única

Outra novidade notada pelo site — essa na versão beta 25.2.10.76 do app — é a possibilidade de abrir mensagens de visualização única em dispositivos vinculados. Atualmente, isso só é possível no dispositivo principal.

Mensagens de visualização única no WhatsApp

Isso significa que, caso você esteja em um smartphone secundário, ou até mesmo no aplicativo da plataforma para computadores, não será mais necessário recorrer ao aparelho primário sempre que receber uma mensagem do gênero.

Obviamente, as mensagens nesses outros dispositivos contarão com os mesmos recursos de segurança e privacidade já existentes atualmente, como criptografia de ponta a ponta, e proteção contra gravação e captura de tela.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
