“AirPods Pro 3” com sensor cardíaco ainda estaria a meses de ser lançado

Douglas Nascimento
12/02/2025 • 09:27
De acordo com informações do jornalista Mark Gurman na Bloomberg, a Apple ainda demorará “muitos meses” para lançar os “AirPods Pro 3” com o recurso de monitoramento da frequência cardíaca que estaria desenvolvendo.

A novidade, vale destacar, foi estreada pela empresa ontem com os Powerbeats Pro 2, fones de ouvido da subsidiária da Maçã que ganharam também recursos como o Modo Transparência, além do chip H2.

Baseado na funcionalidade há muito presente no Apple Watch, o sensor cardíaco em fones de ouvido é o primeiro grande passo de uma expansão dos recursos de saúde da Apple para além do seu relógio.

Basta colocar os fones no ouvido para que a medição seja ativada — uma conveniência para quem não gosta de usar o Apple Watch em todas as ocasiões (ou simplesmente não pode comprar um).

Um pouco mais de espera

Gurman, vale recordar, também deu uma adiada na previsão recente de que o novo iPhone SE seria lançado ainda nesta semana. Segundo ele, o lançamento ainda é iminente, mas virá na próxima.

A Apple ainda teria ao menos 1-2 novidades menores para esta semana, porém. A ver…

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
