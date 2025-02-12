“AirPods Pro 3” com sensor cardíaco ainda estaria a meses de ser lançado

De acordo com informações do jornalista Mark Gurman na Bloomberg, a Apple ainda demorará “muitos meses” para lançar os “AirPods Pro 3” com o recurso de monitoramento da frequência cardíaca que estaria desenvolvendo.

Publicidade

A novidade, vale destacar, foi estreada pela empresa ontem com os Powerbeats Pro 2, fones de ouvido da subsidiária da Maçã que ganharam também recursos como o Modo Transparência, além do chip H2.

Baseado na funcionalidade há muito presente no Apple Watch, o sensor cardíaco em fones de ouvido é o primeiro grande passo de uma expansão dos recursos de saúde da Apple para além do seu relógio.

Basta colocar os fones no ouvido para que a medição seja ativada — uma conveniência para quem não gosta de usar o Apple Watch em todas as ocasiões (ou simplesmente não pode comprar um).

Um pouco mais de espera

Gurman, vale recordar, também deu uma adiada na previsão recente de que o novo iPhone SE seria lançado ainda nesta semana. Segundo ele, o lançamento ainda é iminente, mas virá na próxima.

Publicidade

A Apple ainda teria ao menos 1-2 novidades menores para esta semana, porém. A ver…

Comprar AirPods Pro 2 de Apple Preço à vista: R$2.339,10

Preço parcelado: R$2.599,00 em até 12x

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.