O melhor pedaço da Maçã.
2 minuto

Aplicativo do Apple TV+ é finalmente lançado para dispositivos Android

Yan Avelino
12/02/2025 • 17:11
Divulgação/Apple

A Apple oficializou, agora há pouco, a chegada de um aplicativo do Apple TV+ para smartphones e tablets Android. O serviço, lançado em 2019, agora corre contra o tempo para ampliar o acesso para além do ecossistema da Maçã.

Vale lembrar que, até hoje, o Apple TV+ estava disponível apenas em dispositivos da própria empresa e em algumas plataformas de terceiros, como Roku e smart TVs (incluindo as que têm o sistema Android TV). Quem tinha um dispositivo Android, contudo, precisava assistir às produções da Apple via navegador.

YouTube video
A maior reviravolta (plot twist) até hoje.

Essa decisão, na verdade, é um passo importante na estratégia da empresa para conquistar mais assinantes e competir de forma mais direta com gigantes do streaming como a Netflix, o Amazon Prime Video e o Disney+.

Com um catálogo que inclui séries premiadas como “Ted Lasso” e “Ruptura” (“Severance”), o Apple TV+ aposta na qualidade das suas produções para atrair novos usuários. Além disso, o app para Android também oferece suporte ao MLS Season Pass, assinatura que permite assistir aos jogos de futebol da Major League Soccer (MLS).

O Apple TV+ já está disponível no Android.
Transmita Severance, Ted Lasso, Silo, Pachinko e mais.
#Severance #TedLasso #Silo #Pachinko

No entanto, o aplicativo é limitado somente aos conteúdos do Apple TV+, MLS Season Pass e “Friday Night Baseball” da Major League Baseball (MLB) — os quais podem ser assinados usando o sistema de faturamento do Google Play, diga-se. Assim, compras e aluguéis de filmes/séries pelo próprio app Apple TV não são exibidos — e os usuários também não podem acessar a sua biblioteca de conteúdos adquiridos anteriormente.

Alguns recursos que estão faltando nessa primeira versão do app incluem o envio de notificações para alertar os usuários sobre novidades de séries/filmes e o suporte a transmissão em outros dispositivos.

O aplicativo, como dito, está sendo lançado hoje no Google Play e é compatível com dispositivos rodando o Android 10 ou mais recentes.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

Yan Avelino
Natural de Recife (PE), é graduado em Jornalismo pela UNINASSAU. Amante das artes e da tecnologia, foi repórter do Portal Tracklist e do Tecnoblog. Conheceu a Apple aos 13 anos, quando ganhou seu primeiro iPhone, um 3GS. No tempo livre, gosta de ler um bom suspense ou de assistir a episódios de seus reality shows favoritos.
