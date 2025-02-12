Apple definiu fornecedora de vidros ultrafinos para dispositivo dobrável, diz site

A Apple já está mexendo os seus pauzinhos para viabilizar o lançamento de um dispositivo dobrável em breve. De acordo com informações do site coreano The Elec vistas pelo DIGITIMES, a empresa teria escolhido recentemente a chinesa Lens Technology para ser a fornecedora de um vidro ultrafino (ultra-thin glass, ou UTG) — material que irá compor a tela desse suposto novo produto,

Acredita-se que a fabricante ficará com pelo menos 70% de todos os pedidos da Maçã para esse componente, que usará UTG “cru” fornecido pela estadunidense Corning, parceira de longa data da Apple. As sul-coreanas Dowoo Insys e UTI, por sua vez, deverão dividir o restante da produção.

As informações dão conta de que a Lens Technology se sobressaiu em relação às suas concorrentes quando o assunto é produzir esse tipo de material em larga escala, tendo conseguido fortalecer vidros e minimizar rachaduras laterais após o corte das peças, além de possuir uma tecnologia de gravação de vidro.

Como a Maçã estaria planejando lançar o seu dispositivo dobrável na segunda metade de 2026, a fabricante está se preparando para expandir a sua linha de produção de UTGs ainda neste ano.

Como destacado pelo DIGITIMES, várias patentes registradas pela Apple nos últimos tempos dão a entender que ela prefere um design para esse tal vidro ultrafino que aposta em um perfil mais fino apenas para a sua parte central, o que aumenta a sua grossura geral e melhora a durabilidade.

Duas patentes registradas pela Dowoo Insys em outubro do ano passado descrevem soluções muito parecidas, o que só reforça o rumor de que a Samsung Display poderá ser a fornecedora exclusiva de telas para esse dispositivo dobrável, uma vez que a Dowoo Insys, assim como a UTI, integra a linha de produção da fabricante sul-coreana.

