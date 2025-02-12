Navegue

Apple TV+: Marcia Gay Harden entra para “Margo’s Got Money Troubles”

Bruno Cardoso
12/02/2025 • 10:03
Tinseltown / Shutterstock.com
Atriz Marcia Gay Harden

Segundo informações do Deadline, a atriz Marcia Gay Harden é a mais nova adição ao elenco da vindoura série “Margo’s Got Money Troubles”, estrelada por Michelle Pfeiffer, Elle Fanning e pela vencedora do Emmy Nicole Kidman.

A produção, adquirida pelo Apple TV+ há cerca de um ano, contará a história de Margo (Fanning), a filha de uma garçonete do Hooters (Pfeiffer) que acaba engravidando do seu professor de inglês e, apesar do conselho de todos, decide manter o bebê — decisão que deixará sua vida de cabeça para baixo. Aos 20 anos, com uma criança para criar e desempregada, ela se vê obrigada a criar um perfil no OnlyFans para ganhar algum dinheiro.

Como comentamos aqui, o vencedor do Emmy Nick Offerman interpretará Jinz, pai da jovem e um ex-lutador profissional que passará a morar com ela após muito tempo distante para ajudá-la a cuidar do novo membro da família.

Harden, por sua vez, dará vida à personagem Elizabeth, a mãe superprotetora do professor de Margo.

Com produção de David E. Kelley, a série é inspirada no romance homônimo de Rufi Thorpe — que atua como produtor executivo ao lado de Fanning, Brittany Kahan Ward, Kidman, Per Saari, Matthew Tinker e Kelley.

“Margo’s Got Money Troubles” deverá contar com oito episódios, mas ainda não teve uma data de estreia anunciada.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
