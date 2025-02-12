Apple TV+: Marcia Gay Harden entra para “Margo’s Got Money Troubles”

Segundo informações do Deadline, a atriz Marcia Gay Harden é a mais nova adição ao elenco da vindoura série “Margo’s Got Money Troubles”, estrelada por Michelle Pfeiffer, Elle Fanning e pela vencedora do Emmy Nicole Kidman.

A produção, adquirida pelo Apple TV+ há cerca de um ano, contará a história de Margo (Fanning), a filha de uma garçonete do Hooters (Pfeiffer) que acaba engravidando do seu professor de inglês e, apesar do conselho de todos, decide manter o bebê — decisão que deixará sua vida de cabeça para baixo. Aos 20 anos, com uma criança para criar e desempregada, ela se vê obrigada a criar um perfil no OnlyFans para ganhar algum dinheiro.

Como comentamos aqui, o vencedor do Emmy Nick Offerman interpretará Jinz, pai da jovem e um ex-lutador profissional que passará a morar com ela após muito tempo distante para ajudá-la a cuidar do novo membro da família.

Harden, por sua vez, dará vida à personagem Elizabeth, a mãe superprotetora do professor de Margo.

Com produção de David E. Kelley, a série é inspirada no romance homônimo de Rufi Thorpe — que atua como produtor executivo ao lado de Fanning, Brittany Kahan Ward, Kidman, Per Saari, Matthew Tinker e Kelley.

“Margo’s Got Money Troubles” deverá contar com oito episódios, mas ainda não teve uma data de estreia anunciada.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

