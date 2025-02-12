Apple volta a veicular anúncios no X após mais de um ano

Em uma tentativa de manter um relacionamento com X (antigo Twitter), a Apple foi uma das empresas que não interrompeu a veiculação de anúncios na plataforma quando Elon Musk assumiu a empresa. A Maçã só foi fazer isso em 2023, depois que o executivo fez comentários antissemitas, bem como após surgirem evidências de que os anúncios da companhia estavam sendo exibidos junto a conteúdos extremistas.

Publicidade

Depois de mais de um ano, porém, a Apple voltou a anunciar no X, como divulgado pelo AdTechRadar. Vale notar que isso vinha sendo especulado nas últimas semanas, de acordo com uma uma reportagem do Wall Street Journal.

Em um dos novos anúncios, por exemplo, a conta @Apple está promovendo os recursos de privacidade do Safari.

Safari. A browser that’s actually private. — Apple (@Apple) February 10, 2025 Safari. Um navegador que é realmente privado.

A conta @AppleTV também está exibindo anúncios sobre a sua produção original “Ruptura” (“Severance”):

Embora a mudança no comportamento da Apple não necessariamente signifique que a empresa não possui mais preocupações sobre a plataforma, sua decisão pode encorajar outras marcas a fazer o mesmo, quem sabe.

via MacRumors