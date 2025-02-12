AppleCare+ (sem perda e roubo) para iPhone deixa de existir nos EUA

Aparentemente, as mudanças implementadas recentemente no AppleCare+ não se restringiram à impossibilidade de contratar assinaturas com pagamentos à vista em Apple Stores físicas.

Publicidade

Como observado pelos nossos leitores Flavio Staudohar e Thiago Milhomem — e investigado a fundo pelo MacMagazine —, não é mais possível adquirir o plano básico do serviço para dispositivos da Maçã pela Apple Store Online (tal qual era possível anteriormente, como pode ser visto nessa página de arquivo) ou pelo app Suporte da Apple nos Estados Unidos.

Agora, existe apenas o plano com cobertura para perda e roubo (intitulado AppleCare+ with Theft and Loss):

Agora, não há mais a opção de compra do AppleCare+ convencional nos EUA ao adquirir um iPhone, apenas a opção AppleCare+ with Theft and Loss.

Na página do site da Apple que explica tudo sobre o AppleCare+ em si, também podemos confirmar que eles não citam mais a modalidade básica do plano:

Em contato com o chat de vendas da Apple nos EUA, o MM confirmou que o plano convencional do AppleCare+ foi descontinuado:

[…] A linha iPhone 16 está disponível com AppleCare+ with Theft and Loss.

[…] A outra opção não está disponível para a linha 16.

Como a Apple não oferece suporte a perda e roubo se o incidente acontece fora do país onde o plano foi contratado, a maioria dos brasileiros que periodicamente compra/assina o AppleCare+ optava pela modalidade sem essa cobertura adicional, já que os danos acidentais são cobertos em qualquer país onde a Apple opera.

Publicidade

A título de comparação, o plano básico do AppleCare+ para o iPhone 16 Pro Max (já considerando o suposto aumento que teria acontecido recentemente, de US$0,50) para o iPhone 16 Pro Max custava US$10,50/mês, enquanto a opção com cobertura para perda e roubo sai por US$14/mês — uma diferença de mais de 33%. Da mesma forma, o pagamento à vista do plano de dois anos do Theft and Loss é de US$270, o que representa uma diferença de aproximadamente 35% em relação ao pagamento à vista da modalidade sem as garantias de roubo e furto, que custava US$200.

Publicidade

No mais, além da opção mensal e de dois anos (que já existiam), a Apple agora passou a oferecer também uma opção anual do AppleCare+ with Theft and Loss, a qual sai por US$140/ano.



Opções de pagamento para o AppleCare+ with Theft and Loss nos EUA: mensal, anual ou dois anos.

Ainda disponível em outros países

Curiosamente, embora a mudança já esteja em vigor na loja online americana, em outros países onde o AppleCare+ está disponível (como, por exemplo, na Espanha e no México) ainda é possível adquirir o plano básico pela internet — só não sabemos, é claro, por quanto tempo…

Assinaturas do AppleCare+ ganham destaque

Para confirmar as informações, o MM simulou a compra do AppleCare+ em um iPhone 15 recém-adquirido. É possível ver tanto pela web quanto pelo aplicativo Suporte da Apple (devidamente configurado para a região dos EUA) que o único plano ofertado é o AppleCare+ with Theft and Loss.

Mais do que isso, vemos que a empresa está de fato dando prioridade/destaque para os planos que envolvem assinaturas (pagamentos recorrentes, mensal ou anual), deixando “de lado” a opção de pagamento único a qual cobre um período de dois anos.

Onde comprar o AppleCare+ with Theft and Loss de dois anos?

Como vimos, tanto pelo site de suporte quanto pelo app Suporte da Apple, as opções disponíveis envolvem apenas pagamentos de assinaturas recorrentes. Para adquirir um AppleCare+ (novamente, apenas a opção com roubo e perda) de dois anos, isso precisa ser feito no momento da compra do produto na Apple Store Online ou de forma avulsa, também pela Apple Store Online.

Observem que, ao lado das opções de assinaturas, a Apple agora destaca “until cancelled” (“até cancelado”) — mais uma estratégia para estimular usuários a optarem por essas opções — mesmo que saibamos que o plano de dois anos também pode ser estendido depois que termina.

E para os outros produtos (iPad, Mac, Apple Watch, etc.), como ficou o AppleCare+?

A mudança parece afetar apenas a linha de iPhones; para todos os outros produtos, tudo continua do jeito que sempre foi — até porque, nunca existiu uma modalidade Theft and Loss para iPads, Macs, Apple Watches, Apple TVs, HomePods, Vision Pro, AirPods, fones da Beats e displays.

A Apple muito provavelmente também está dando prioridade para as opções de assinaturas ao invés de pagamentos únicos do AppleCare+ para esses produtos quanto você faz o plano pelo app Suporte da Apple ou pela web. Contudo, ao comprar um novo Mac, display, iPad, Watch pela Apple Store Online, você tem três opções disponíveis: assinatura mensal, assinatura anual ou pagamento único.

No caso de AirPods, Apple TV e HomePods, vale notar que a opção mensal não é oferecida (talvez porque ficaria barata demais?), como podemos ver abaixo.

Vale notar que os únicos produtos que a Apple oferece três anos de AppleCare+ (um a mais que o normal) são Macs e Apple TV.

Veremos se as coisas continuarão assim ou se a empresa ainda está planejando mais mudanças para o AppleCare+…