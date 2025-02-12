Navegue

ColorWare lança coleção de AirPods customizados com tons neutros

Douglas Nascimento
12/02/2025 • 11:43
ColorWare Airpods Blended

A ColorWare, popular empresa que customiza produtos da Apple, lançou recentemente a linha AirPods Blended, a qual apresenta versões exclusivas das quatro variantes dos fones de ouvido disponíveis atualmente.

Todos os quatro modelos — entenda por AirPods 4 (nas versões com e sem cancelamento ativo de ruído), AirPods Pro 2 e AirPods Max — contam com as cores Glaze, Java e Toasty, as quais lembram bastante alguns tons da pele humana.

A ideia é justamente apresentar tons mais neutros que o branco puro dos modelos originais, o que dá aos fones de ouvido uma aparência mais discreta e uma estética atemporal que combina com qualquer ambiente.

Cada cor é trabalhada para harmonizar com o seu estilo pessoal, proporcionando uma experiência suave e tátil tão suave quanto parece. Descubra a beleza da sofisticação sutil em cada detalhe.

ColorWare Airpods Blended
ColorWare Airpods Blended
ColorWare Airpods Blended

Eis os preços de cada um dos produtos, bem como seus valores originais:

Cabe sempre destacar que, como tratam-se de produtos personalizados, a Apple não tem obrigação de fornecer suporte ou garantia a eles, visto que não se trata de um revendedor autorizado pela empresa.

via MacRumors

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
