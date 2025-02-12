ColorWare lança coleção de AirPods customizados com tons neutros

A ColorWare, popular empresa que customiza produtos da Apple, lançou recentemente a linha AirPods Blended, a qual apresenta versões exclusivas das quatro variantes dos fones de ouvido disponíveis atualmente.
Todos os quatro modelos — entenda por AirPods 4 (nas versões com e sem cancelamento ativo de ruído), AirPods Pro 2 e AirPods Max — contam com as cores Glaze, Java e Toasty, as quais lembram bastante alguns tons da pele humana.
A ideia é justamente apresentar tons mais neutros que o branco puro dos modelos originais, o que dá aos fones de ouvido uma aparência mais discreta e uma estética atemporal que combina com qualquer ambiente.
Cada cor é trabalhada para harmonizar com o seu estilo pessoal, proporcionando uma experiência suave e tátil tão suave quanto parece. Descubra a beleza da sofisticação sutil em cada detalhe.
Eis os preços de cada um dos produtos, bem como seus valores originais:
- AirPods 4: US$300 (originalmente US$130);
- AirPods 4 com Cancelamento Ativo de Ruído: US$380 (originalmente US$180);
- AirPods Pro 2: US$440 (originalmente US$250);
- AirPods Max: US$850 (originalmente US$550);
Cabe sempre destacar que, como tratam-se de produtos personalizados, a Apple não tem obrigação de fornecer suporte ou garantia a eles, visto que não se trata de um revendedor autorizado pela empresa.
via MacRumors