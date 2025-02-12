Navegue

Hadrian / Shutterstock.com
Botão de Ação do iPhone 15 Pro Max

Como associar um item da Central de Controle ao botão de Ação do iPhone

Pedro Henrique Nunes
12/02/2025 • 07:30
O botão de Ação (Action button), que chegou com os iPhones 15 Pro/Pro Max e está em toda a linha iPhone 16, possibilita que você acesse diversos recursos dos smartphones da Apple, além de também ser possível “chamar” um atalho do aplicativo nativo Atalhos (Shortcuts).

Com a chegada do iOS 18, a Maçã expandiu o uso desse botão para itens disponíveis na Central de Controle do sistema — como os modos claro/escuro, o controle da Apple TV, o Modo Pouca Energia e o Modo Avião, além daqueles disponibilizados por apps de terceiros.

YouTube video

Veja como escolher um deles! 😉

Abra os Ajustes, toque em “Botão de Ação” e deslize até chegar à área “Controles”.

Depois, selecione “Escolha um Controle…” para abrir a galeria e aplicar aquele que você quiser usar.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
