Como associar um item da Central de Controle ao botão de Ação do iPhone

O botão de Ação (Action button), que chegou com os iPhones 15 Pro/Pro Max e está em toda a linha iPhone 16, possibilita que você acesse diversos recursos dos smartphones da Apple, além de também ser possível “chamar” um atalho do aplicativo nativo Atalhos (Shortcuts).
Com a chegada do iOS 18, a Maçã expandiu o uso desse botão para itens disponíveis na Central de Controle do sistema — como os modos claro/escuro, o controle da Apple TV, o Modo Pouca Energia e o Modo Avião, além daqueles disponibilizados por apps de terceiros.
Veja como escolher um deles! 😉
Abra os Ajustes, toque em “Botão de Ação” e deslize até chegar à área “Controles”.
Depois, selecione “Escolha um Controle…” para abrir a galeria e aplicar aquele que você quiser usar.
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto
Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB
Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x
Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto
Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.