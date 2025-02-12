Navegue

Como usar e personalizar a Central de Controle de Audição em iPhones e iPads

Pedro Henrique Nunes
12/02/2025 • 08:00
Mulher jovem cobrindo a orelha para ouvir um segredo

Para acessar os diversos recursos de acessibilidade voltados a audição, a Apple permite usar diretamente a Central de Controle (Control Center) de iPhones e iPads.

Mantendo o dedo pressionado em cima do ícone Audição, é possível ativar/desativar coisas como Sons de Fundo, Adaptações de Fone de Ouvido, Ouvir ao Vivo e Amplificação na Conversa.

Se quiser, é possível editar quais desses controles poderão ser acessados pela Central de Controle de Audição — e até reordená-los. Veja a seguir como! 👂

Como acessar a Central de Controle de Audição

Abra a Central de Controle e mantenha pressionado o ícone de “Audição” (representado por uma orelha) para ver as opções de controles.

Como personalizar a Central de Controle de Audição

Abra os Ajustes e toque em “Acessibilidade”. Na seção “Audição”, escolha “Central de Controle de Audição” para ver as opções disponíveis.

Para excluir alguma delas, toque na bolinha vermelha e em “Apagar”; para alterar a ordem, mantenha o dedo pressionado em cima dos três risquinhos enquanto desliza o dedo para a nova posição onde quiser colocá-la.

Já para adicionar um controle que não estiver na central, selecione o botão “+” ao lado do nome dele.

Simples, não é? 🙂

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
