Donald Trump nomeia executivo da Apple para agência do governo dos EUA

Bruno Cardoso
12/02/2025 • 15:26
National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou ontem Jonathan Morrison (um dos atuais executivos da Apple) para comandar a Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário (National Highway Traffic Safety Administration, ou NHTSA) do país, segundo informações da Reuters.

Na Apple desde 2021, Morrison já chegou a trabalhar na NHTSA como conselheiro chefe durante o primeiro mandato de Trump, tendo partido para a gigante de Cupertino logo após Joe Biden assumir como presidente dos EUA.

Embora o executivo conte com uma página no LinkedIn, não está claro o que exatamente ele faz atualmente na Apple e se ele deixará a empresa para assumir o novo cargo. Entretanto, dada a natureza das suas últimas experiências profissionais, é possível que ele faça parte do time jurídico na companhia ou até mesmo tenha ajudado no projeto do falecido “Apple Car”.

Entre os anos de 2006 e 2014, Morrison foi diretor de assuntos legais e regulatórios da Associação de Concessionárias de Carros Novos da Califórnia (California New Car Dealers Association, ou CNCDA). Lá, ele desenvolveu “orientações para revendedores em resposta a estatutos, regulamentações, pareceres judiciais ou atividades policiais novos ou alterados”.

Depois disso, ele trabalhou como presidente da Auto Advisory Services, Inc. até 2017, quando foi nomeado para a NHTSA pela primeira vez. A indicação mais recente, como dito, foi feita ontem e passará agora pelo Comitê de Comércio, Ciência e Transporte dos EUA.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
