Fabricante de acessórios revela “unboxing” do novo iPhone SE

Ao que tudo indica, um unboxing do próximo iPhone SE apareceu antes da hora. Assim como fez com o iPhone 16, a fabricante de acessórios ESR postou um vídeo recentemente mostrando um dummy do aparelho.

O vídeo mostra um dispositivo que vai ao encontro de muitos rumores sobre o design do modelo: bordas retas e uma tela de 6,1 polegadas, o que lembra muito a estética dos iPhones 13 e 14.

Embora seja só um dummy, o modelo é bastante convincente. Ele até vem com aquele adesivo de proteção que a Apple costuma colocar nas telas dos seus dispositivos para garantir que nada aconteça com elas durante o transporte.

Outro ponto interessante do vídeo é o suporte do novo iPhone SE ao padrão MagSafe — algo que tem sido apontado nos rumores do aparelho e que pode ser uma novidade interessante — com ele funcionando com uma bateria externa da própria ESR.

O aparelho tem a traseira com um design que segue o estilo de alumínio com acabamento fosco, e, de acordo com os rumores, poderá vir com uma única câmera traseira de 48 megapixels. Mas, claro, tudo isso ainda é especulação — o que a gente sabe é que o novo iPhone SE vai trazer algumas melhorias em relação aos modelos anteriores.

O vídeo não deixa de indicar que estaríamos cada vez mais perto de ver o novo iPhone SE ser anunciado oficialmente — assim como adiantou o repórter Mark Gurman, da Bloomberg — e, com isso, confirmarmos (ou não) algumas suspeitas, como a chegada do botão de Ação, por exemplo.

