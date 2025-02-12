Navegue

Fabricante de acessórios revela “unboxing” do novo iPhone SE

Yan Avelino
12/02/2025 • 18:39

Ao que tudo indica, um unboxing do próximo iPhone SE apareceu antes da hora. Assim como fez com o iPhone 16, a fabricante de acessórios ESR postou um vídeo recentemente mostrando um dummy do aparelho.

O vídeo mostra um dispositivo que vai ao encontro de muitos rumores sobre o design do modelo: bordas retas e uma tela de 6,1 polegadas, o que lembra muito a estética dos iPhones 13 e 14.

Embora seja só um dummy, o modelo é bastante convincente. Ele até vem com aquele adesivo de proteção que a Apple costuma colocar nas telas dos seus dispositivos para garantir que nada aconteça com elas durante o transporte.

@esr_tech_us

iPhone SE4 Unboxing😱? The Final Leaks ! #unboxing #iphonese4 #iphone #apple #fyp #asmr #esrtech #esrcase #screenprotector #magsafe #powerbank

♬ original sound – ESR_Tech

Outro ponto interessante do vídeo é o suporte do novo iPhone SE ao padrão MagSafe — algo que tem sido apontado nos rumores do aparelho e que pode ser uma novidade interessante — com ele funcionando com uma bateria externa da própria ESR.

O aparelho tem a traseira com um design que segue o estilo de alumínio com acabamento fosco, e, de acordo com os rumores, poderá vir com uma única câmera traseira de 48 megapixels. Mas, claro, tudo isso ainda é especulação — o que a gente sabe é que o novo iPhone SE vai trazer algumas melhorias em relação aos modelos anteriores.

O vídeo não deixa de indicar que estaríamos cada vez mais perto de ver o novo iPhone SE ser anunciado oficialmente — assim como adiantou o repórter Mark Gurman, da Bloomberg — e, com isso, confirmarmos (ou não) algumas suspeitas, como a chegada do botão de Ação, por exemplo.

dica do Luís César

Yan Avelino
Natural de Recife (PE), é graduado em Jornalismo pela UNINASSAU. Amante das artes e da tecnologia, foi repórter do Portal Tracklist e do Tecnoblog. Conheceu a Apple aos 13 anos, quando ganhou seu primeiro iPhone, um 3GS. No tempo livre, gosta de ler um bom suspense ou de assistir a episódios de seus reality shows favoritos.
